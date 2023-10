Bernard Thuysbaert (Deminor) : "La situation est totalement surréaliste chez bpost. C’est digne d’un Magritte"

Bois Sauvage, Dandoy, Galler, Mamma Roma, l’affaire Delacollette/Dragone… On a le sentiment que les conflits entre actionnaires ou entre administrateurs se multiplient. Le monde des affaires est-il devenu de plus en plus féroce ?

En fait, quand nous avons commencé avec Deminor, nous pensions que la gouvernance allait réduire les conflits. Mais on remarque effectivement que les conflits sont importants, et de plus en plus nombreux. Pourquoi ? Il y a des enjeux financiers importants et la nature humaine fait qu’on se dispute. Parfois, les conflits sont davantage liés à des personnes qu’à des sujets. Il suffit parfois que les résultats d’un trimestre ne soient pas bons et, tout d’un coup il y a un conflit au sein d’une famille. La complexité des affaires et les chocs que représentent les crises très particulières que nous traversons – le Covid, la guerre en Ukraine,… – font que les cycles des affaires deviennent de plus en plus courts, notamment pour des entreprises qui évoluent avec un cash-flow serré.

Le management reçoit-il de moins en moins de temps pour faire ses preuves ?

Oui, la précipitation est de plus en plus de mise dans le monde des affaires. L’aspect “disruptif” est à l’œuvre dans la plupart des secteurs, on doit donc se réinventer en permanence. On ne peut plus faire les choses comme le faisait papa ou maman. Il y a tout l’enjeu digital, il y a des normes de plus en plus contraignantes, notamment pour tout ce qui doit devenir durable. Ce sont de véritables tsunamis, surtout pour des entreprises de taille moyenne, qui doivent vraiment faire beaucoup d’efforts mais qui n’en sont pas toujours capables.

guillement Je trouve d’abord que les actionnaires restent, bizarrement, assez passifs. Ensuite, il faut dire que la situation est totalement surréaliste."

Et en ce qui concerne les entreprises familiales, qui représentent une grande part des sociétés belges, il y a aussi ce passage de générations qui s’est fait ou qui est en train de se faire, parfois avec une dispersion de l’actionnariat. Mais pas toujours avec les bonnes personnes ou les bonnes compétences, ce qui pose alors problème.

Que pensez-vous du conflit d’actionnaires chez Euronav, dans lequel la paix a été signée cette semaine ? Vous n’avez pas été impliqués dans ce dossier ?

Non. Notamment parce que les actionnaires ne vont pas se plaindre de la croissance du titre. Mais, à la suite de ce deal dont on ne connaît pas encore tous les contours, les actionnaires minoritaires, aujourd’hui, doivent certainement se poser une question : comment détermine-t-on le prix offert pour mes actions, est-ce que ces actifs (les activités d’Euronav qui reviennent à la CMB, d’un côté, les tankers cédés à Frontline, de l’autre, NdlR) ont été valorisés de manière spécifique, sans aucun lien l’un avec l’autre, donc de manière équitable. Une “fairness opinion” (à définir, NdlR) pourrait le déterminer afin que les actionnaires minoritaires qui, eux, ne reçoivent pas un bateau, ne soient pas lésés dans l’opération.

Autre dossier chaud : bpost, qui a connu une véritable descente aux enfers en Bourse. Quel regard portez-vous sur la succession de révélations à propos des problèmes de concurrence, de surfacturation à l’État… ?

Je trouve d’abord que les actionnaires restent, bizarrement, assez passifs. Ensuite, il faut dire que la situation est totalement surréaliste. C’est digne d’un Magritte. Quand vous apprenez qu’il y a des fraudes à ce point importantes, que des membres de l’équipe de bpost travaillaient dans des cabinets ministériels… Nous vivons quand même dans un pays démocratique qui est censé fonctionner avec des principes et des valeurs. J’ai chaque fois l’impression que quand une société a des pouvoirs publics – et surtout politiques – comme actionnaires, cela se passe mal ou qu’il y a à tout le moins des dérapages.

guillement Aujourd’hui, ce qui me fait le plus sourire, c'est que l’on fasse à nouveau grand cas de la rémunération du CEO de bpost en invoquant le plafond salarial dans les entreprises publiques."

C’est là, le problème, selon vous ?

Oui, c’est vraisemblablement la présence de l’État, qui n’arrive pas à mettre en place un cadre de bonne gouvernance. J’ai eu beaucoup de conversations, à l’époque où l’actionnaire public n’était pas le seul présent chez bpost, avec Johnny Thijs, l’ancien CEO. Il m’a toujours dit qu’il pouvait compter sur un avantage de taille : la présence d’un actionnaire institutionnel et professionnel, un private equity (le groupe danois CVC, NdlR). Et donc, chaque fois qu’un ministre ou un secrétaire d’État se présentait pour lui demander quelque chose, organiser une réception dans les bureaux de bpost ou que sais-je, il disait “Non, ça je ne peux pas faire parce que je ne peux pas le justifier vis-à-vis de mon actionnaire privé”.

Et donc, après le départ de CVC, bpost est un peu devenu “un État dans l’État” ?

Je pense qu’il y a eu énormément de dérives, et ce qu’on vient de découvrir en est malheureusement la preuve. Dans ce dossier, le pouvoir politique, comme actionnaire, devrait jouer le rôle de garant de la transparence et de la gouvernance et aussi celui de superviseur. Mais il ne l’a pas fait. En plus, l’État confie à bpost une série de missions d’intérêt public (la distribution du courrier, le paiement des pensions). Raison de plus pour encore davantage exercer son contrôle. Cela me rappelle ce qui s’est passé avec Proximus, quand Didier Bellens avait dit que le premier ministre de l’époque (Elio Di Rupo) vient juste, en fin d’année, chercher “sa Saint-Nicolas”, c’est-à-dire son dividende. Et le lendemain ou presque, Didier Bellens a dû faire ses valises.

L’arrivée de Chris Peeters est-elle de nature à vous rassurer sur l’avenir de bpost ?

C’est censé être rassurant parce que chez bpost, à l’absence de contrôle par l’État, s’est ajouté clairement un problème managérial, de choix des managers. Or, le nouveau CEO, Chris Peeters est un manager qui semble avoir véritablement fait ses preuves.

Même si aujourd’hui, ce qui me fait le plus sourire, c’est que l’on fasse à nouveau grand cas de la rémunération du CEO en invoquant le plafond salarial dans les entreprises publiques. Un élément que la plupart des politiciens montent en épingle, eux qui auraient dû contrôler ce qui se passait avec leur actif. Et on reparle à nouveau de ce fameux plafond qui devrait s’appliquer à la rémunération de Chris Peeters.

guillement C'est scandaleux ce qui s'est passé dans le dossier Arco: les coopérateurs ont été lésés en se faisant promettre un investissement à risque limité et puis on leur a dit: "Pas de problème, vous serez indemnisés" au moment des élections."

C’est de l’hypocrisie, selon vous ?

Je respecte le principe selon lequel certaines missions de service public peuvent être contrôlées par l’État. Notamment pour une entreprise totalement étatique. Mais une entreprise en partie privée, comme bpost, il faut la laisser fonctionner comme une entreprise. Si on veut attirer des talents, on va devoir faire un “benchmark” en termes de rémunération pour évaluer la situation dans les entreprises concurrentes. Et le principe d’un plafond n’a pas de sens. Je ne dis pas qu’il ne faut pas respecter un certain équilibre. Mais l’investisseur privé, qui n’est pas l’État, il va quand même investir dans cette société pour avoir un certain rendement, une bonne gestion, une perspective durable. C’est cela qu’il attend : une croissance durable, une action qui va monter, avec un service qui va se réinventer sur plusieurs métiers. Si l’on veut attirer quelqu’un de compétent, il faut payer le prix du marché. Après, il faut que l’actionnaire contrôle qu’on ne fasse pas de bêtises, qu’il s’assure évidemment que les contrats sont négociés de façon équitable et qu’il n’y ait pas des arrangements entre les uns et les autres.

Regardez ce qui se passe avec le patron de KBC, dont on entend souvent dire que c’est un des meilleurs patrons d’Europe. Mais il n’est pas surpayé par rapport à ses collègues. Parce qu’il a des actionnaires, familiaux notamment, qui veillent à ce qu’on garde cela dans des proportions “benchmark” et qu’on ne lui donne pas n’importe quoi. Et parce que sa rémunération variable dépendra d’objectifs financiers clairs, croissance, durabilité, etc.

Comment éviter les problèmes récurrents autour des rémunérations ?

Ce qu’il faut surtout regarder, c’est la performance d’une entreprise sur les cinq dernières années. Et les rémunérations variables du comité exécutif. S’il y a un alignement et que la proportion du variable en fonction des objectifs à réaliser est raisonnable, c’est qu’on est dans le bon. Et c’est la politique que l’on mène toujours chez Deminor à ce propos. Car toutes les semaines, nous avons des discussions sur ce thème avec des familles dans lesquelles certains membres travaillent et d’autres sont plus passifs. Et ces derniers nous interrogent sur la rémunération dont doit bénéficier son frère, sa sœur… Et que faisons-nous, alors ? Un “benchmark”. Nous regardons ce que recevrait cette personne avec cette même compétence, les mêmes diplômes, la même expérience, la même ancienneté, si elle ne travaillait pas la société familiale ? Sur la question des rémunérations, il faut toujours essayer de rester objectif.

Pour le moment, Deminor Litigation Funding n’a pas obtenu grand-chose dans le dossier Arco. Un échec ?

Le dossier est toujours en cours. Le dossier Arco est un dossier traité par Deminor Litigation Funding dans laquelle je ne suis plus actif comme associé depuis 2013. C’est en effet un dossier long et tout le monde sait aujourd’hui que la solution ne viendra que par une décision du monde politique et via la banque Belfius (anciennement Dexia). Pour Deminor Litigation Funding, c’est un dossier d’une taille minime. Il a été lancé par principe comme nous l’avions fait à l’époque pour Lernout & Hauspie. Chez Deminor, depuis 30 ans, on a jamais eu l’intention de faire des procès pour des procès. Dans le cas d’Arco, nous avons financé les procédures et les actionnaires d’Arco n’ont versé qu’un montant fixe limité pour la gestion administrative de leur dossier. En tant que professionnel, je trouve que c’est scandaleux ce qui s’est passé : ils ont été lésés en se faisant promettre un investissement à risque limité et puis on leur a dit : “Pas de problème, vous serez indemnisés” au moment des élections. Sans doute que Koen Geens aurait pu négocier un deal mais le monde politique n’a pas voulu respecter ses engagements et son discours public… Vous connaissez la politique belge, il y a manifestement autant d’avis sur ce dossier que de partis politiques. C’est un dossier qui, sans volonté politique ou prise de responsabilité par la banque Belfius, va rester dans les mains de la justice qui aujourd’hui semble débordée. On connaît tous l’arriéré à Bruxelles. Aujourd’hui, nous avons chez Deminor NXT des clients qui viennent chez nous avec des dossiers touchant des entreprises qui sont déjà en procès, par exemple dans le cadre d’une problématique de sortie d’actionnaires. Avec un appel possible qui serait fixé en… 2028. Nous leur répondons généralement que nous préférons prendre un dossier au début du conflit, et cela ne nous intéresse pas de les accompagner dans une procédure sauf si c’est pour essayer de négocier un arrangement et de ne pas attendre 2028. Parce qu’en 2028, dans quel état sera l’entreprise ? C’est compliqué dans le monde des affaires de se dire qu’on va régler son problème d’actionnariat dans cinq ans. C’est pour cette raison que Deminor NXT a toute son importance : notre ADN est de rechercher des solutions négociées.

Et il y a encore une possibilité d’arriver à un accord ?

Il faut poser la question à Erik Bomans, qui dirige Deminor Litigation Funding et gère le dossier Arco. Il faut une volonté politique car il n’y a que le politique et Belfius (anciennement Dexia) qui peuvent régler le problème.

guillement Les cibles de nos activités classiques - des entreprises familiales cotées comme Duvel, VPK, Sioen ou Spadel - sont sorties de la Bourse. Il y a un mouvement général vers une sortie de la bourse."

Fortis était donc un cas à part ?

Dans le cas de Fortis, Deminor Litigation Funding a négocié une indemnisation de 1,3 milliard et nos clients ont reçu un peu plus que les autres. Dans les fonds Madoff, le taux de récupération obtenu par l’équipe de Deminor Litigation Funding était très élevé. Je vous laisse contacter l’équipe pour mesurer le nombre de succès dans la récupération de dommages, mais cela concerne chez Deminor Litigation Funding surtout aujourd’hui des dossiers dans le monde entier, la Belgique est devenue moins importante.

"Taxer les banques, c'est une solution de facilité"

Une question par rapport à la Bourse de Bruxelles. On voit que les performances de la Bourse de Bruxelles ont beaucoup plus de mal que d’autres bourses. Est-ce que vous le ressentez à votre niveau aussi ? Cette relative pauvreté du tissu actionnarial coté vous impacte-t-elle ?

Pour Deminor NXT, c’est clair que nous n’avons plus énormément de dossiers dans des sociétés cotées parce que la Bourse de Bruxelles s’est appauvrie. Les autorités de la Bourse de Bruxelles disent : “on a eu autant de nouvelles entreprises”, mais cela ne compense pas tous les départs. Les cibles de nos activités classiques – des entreprises familiales cotées comme Duvel, VPK, Sioen ou Spadel – sont sorties de la Bourse. Il y a un mouvement général vers une sortie de la bourse. Comment l’expliquer ? Est-ce que le marché bruxellois n’est pas assez efficace ? Est-il trop compliqué et trop réglementé pour une société de taille raisonnable ? Est-ce lié à la qualité de nos autorités de marché ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est clair, c’est que la bourse de Bruxelles s’appauvrit. Pour nous, les sociétés cotées restent cependant un vivier intéressant car il subsiste des mouvements et chaque sortie de la bourse pose la question du juste prix pour les actionnaires minoritaires. Mais il est clair que nous n’allons pas développer le marché de Bruxelles tant que la Bourse de Bruxelles ne sera pas plus attractive. Si les autres marchés le sont davantage, c’est parce qu’ils ont réussi aussi à attirer des entreprises beaucoup plus importantes. Maintenant, on entend même AB InBev dire qu’ils pourraient quitter la cote belge…

Est-ce qu’il y a une mesure ou l’autre qui pourrait être prise pour redonner un peu du lustre à la Bourse de Bruxelles ? Un mesure fiscale ou réglementaire par exemple ?

Dans tout ce qui touche à la technologie, aux Fintech, aux biotechs, il y a quand même en Belgique un vivier fantastique. Mais pour l’instant, ces entreprises vont plutôt sur le marché privé, sur le “private equity” ou d’autres sources de financement que vers les marchés boursiers. Je ne crois pas que c’est une nouvelle mesure fiscale qui va changer les choses même si elle peut aider comme toute mesure favorisant l’investissement à risque. Il faut être clair : aujourd’hui, le capital, il est quand même fort investi par des institutionnels ou professionnels, les particuliers confient leur argent à des professionnels. Regardez le portefeuille d’un acteur comme Fidelity : il va investir X milliards en Europe, dont une petite partie en Belgique. Nous sommes donc tributaires de la taille de notre marché. Des grosses sociétés, comme on en avait beaucoup avant, on en a aussi beaucoup vendu à l’étranger et ces sociétés sont donc logiquement plus cotées en Belgique mais à l’étranger. On avait quelques joyaux que nous n’avons plus. On a aussi vu beaucoup de “go to private” de sociétés familiales comme les Sioen, VPK ou Moortgat. Quand on écoute ceux qui quittent la Bourse, ils disent : “C’est trop compliqué et on n’arrive pas à expliquer aux actionnaires ce qui se passe, ils ne nous laissent pas le temps” ou “On est mis sous pression, on doit donner des chiffres tous les trimestres alors que nous, on a une vision de long terme”.

guillement Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de plus en plus de jeunes entrepreneurs ou fondateurs de start-up ou de scale-up, obsédés par l'idée de lever des fonds mais qui se retrouvaient avec des business angels mais qui étaient en réalité plutôt des "Sharks" que des "Angels".

Et Colruyt, pourrait-elle aussi demander quitter la Bourse ?

Je ne sais pas et je crois qu’ils ont plutôt mis en place un modèle proche de celui des familles autour d’AB InBev. Ils semblent avoir bien structuré la dispersion du capital : quand tout le monde est heureux et qu’il y a des portes de sortie au niveau du capital, les actionnaires ont en général moins envie de sortir. C’est bizarre mais c’est comme ça. C’est quand on vous dit vous êtes coincé dans une Stichting Administratie Kantoor néerlandaise, qui est une sorte de coffre-fort doré, on a qu’une envie, c’est d’en sortir. Ce qui nous manque en Belgique, ce sont des entreprises plus grandes. En Flandre, il y a statistiquement plus de sociétés qui arrivent à grandir qu’en Wallonie, mais on a malgré tout de très grandes entreprises mondiales en Belgique qui ne sont pas cotées, comme Sibelco, Etex, Lhoix, Aliaxis ou encore Carta Mundi détenue par Brepols et Van Genechten… Ce sont de fantastiques entreprises qui ne sont pas cotées même si on peut acheter des actions sur les ventes publiques (aujourd’hui dénommées Euronext Expert Market). Mais ils ne veulent pas faire le pas d’un saut en Bourse. Quand on leur pose la question, c’est qu’ils estiment que cela mettrait trop de pression sur le management, qu’il y a trop d’obligations de reporting et notamment de livrer des résultats trimestriels.

C’est un modèle, un peu dépassé, la Bourse ?

Je ne pense pas. Je pense que la Bourse va certainement se redévelopper. La seule chose, c’est que les bourses Euronext et d’autres doivent se réinventer. Je crois qu’il faut retrouver une certaine attractivité. Aujourd’hui il y a un beaux succès de modes alternatifs comme le crowdfunding et plein d’autres solutions de financement…

Pour le moment, c’est surtout via les start-up que se développe le nouveau tissu économique…

Il y a trois ans, on a fait le pari de lancer dups, Deminor for Start-Ups. Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait de plus en plus de jeunes entrepreneurs ou fondateurs de start-up ou de scale-up, obsédés par l’idée de lever des fonds mais qui se retrouvaient avec des business angels qui étaient en réalité plutôt des “Sharks” que des “Angels”. Il y avait là un public de start-up ou de scale-up très intéressant pour nous car ils ont besoin d’un accompagnement dans la professionnalisation de leurs procédures de levées de fonds. Nous les accompagnons vraiment dans tout le processus de A à Z. Cela va de la préparation du business plan, à sa validation, à la valorisation de l’entreprise, à la préparation de la structure financière jusqu’à la levée de fonds. Et puis ensuite on doit aussi les aider à se préparer à tout ce qu’il y a après : la gouvernance, les conventions etc. Notre propre start-up dups a démarré très fort, car il y a manifestement un besoin dans ce secteur.

Et ça dépend de Deminor NXT ?

En effet, dups dépend de DeminorNXT. Ce n’est pas une structure juridique séparée mais une division commerciale en interne. On n’a pas encore créé une structure, mais les équipes ont beaucoup de travail, surtout à Bruxelles et en Wallonie. En Flandre, on a comme projet d’engager des renforts pour l’équipe avant de se développer.

L’idée, c’est de prévenir les conflits avant qu’ils arrivent.

Oui, mais c’est aussi de les aider. Nous réalisons une étude qui sera publiée bientôt sur les valorisations dans les start-up et les scale-up et vous connaissez aussi les statistiques sur le nombre de réussites et d’échecs. Et il y en a pas mal. Nous avons vocation à aider les fondateurs de sociétés à ne pas aller trop vite, à faire les choses correctement, bien préparer leur dossier de levée de fonds, à ne pas se faire manger…. Aujourd’hui, quand vous allez dans certaines organisations ou dans le “private equity”, on va vous proposer des structures de financement en vous disant : “Vous savez, cela se fait ainsi dans le marché”. Mais le jeune créateur de start-up, il ne sait pas… Et au bout du compte, ils peuvent se retrouver complètement coincés, dilués et finalement minoritaires de leur propre projet. Ces fondateurs ne sont souvent pas armés, ni accompagnés. Nous avons une formule où nous ne sommes payés qu’au moment de la réussite de la levée de fonds. Et cela fonctionne très bien car souvent ces fondateurs n’ont pas les moyens de se payer des consultants. C’est l’ADN de Deminor : chercher à répondre à un besoin dans le marché. C’était le moment de faire ce virage stratégique, au-delà de nos activités traditionnelles. En grande partie notre ADN a toujours été la gestion et la négociation des conflits. Cela fait trente ans que je suis dans des sociétés familiales et que j’aide des familles à se mettre d’accord et à rechercher des solutions négociées. Parfois, on me demande aussi de prendre un poste d’administrateur. À titre d’exemple, je suis président du conseil d’administration d’Iris Group. C’est une société familiale importante dans laquelle j’essaye d’avoir un rôle d’accompagnement et qui a pour vocation de se professionnaliser davantage. Dans notre “mission statement” de Deminor NXT, on se dénomme d’ailleurs un “compagnon de route”. L’idée, c’est de ne pas être simplement là quand il y a des conflits, mais bien dans toutes les étapes de l’entreprise. Mais ce faisant, c’est vrai que nous avons toujours un angle de vue qui va dans le sens de l’intérêt des actionnaires qui sont en bout de cours les propriétaires concernés par l’entreprise.

guillement Aujourd'hui, on est dans un environnement politique où plus rien ne peut être décidé à long terme. On a un gros problème en Belgique: nous n'avons plus de politiciens visionnaires à long terme."

Et quels sont les outils justement que vous utilisez pour prévenir des problèmes, des conflits, des tensions, éviter qu’on en arrive à un point de non-retour ?

Il y a trois éléments de base qui font qu’il puisse y avoir des dérapages ou conflits dans une entreprise. Un : l’absence de dialogue ou de communication, avec comme corollaire l’absence de transparence. Que ce soit dans des multinationales, de grandes entreprises ou des PME. On serait étonné à quel point les actionnaires, administrateurs et même dirigeants ne savent pas ce qui se passe et ne communiquent pas entre eux. Parfois, des frères et sœurs travaillent ensemble et ils ne savent pas ce que l’autre fait. Deux : savoir exactement de quoi on parle, en s’appuyant sur des tableaux de bord financiers et une bonne analyse de l’entreprise. Nombre d’entreprises de taille déjà conséquente s’appuient juste sur un budget et non sur un plan à plusieurs années et une vision à long terme. Et donc, elles évoluent à vue, sans voir nécessairement ce qui se passe. Trois : très souvent, il n’y a aucune structuration, organisation ou convention entre les parties, ce qui fait qu’il y a une absence de règles de fonctionnement claires. Qui peut décider quoi ? Nous avons deux outils importants pour éviter de tels problèmes. D’abord une “matrice de pouvoir” où on précise qui fait quoi, et qui peut décider à quel niveau. Ce modèle fonctionne bien et nous permet de définir qui va faire quoi dans l’entreprise : les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants, les cadres, etc. Et on va parfois très loin dans le détail. Ensuite, au niveau des propriétaires de l’entreprise, c’est de mettre en place des conventions d’actionnaires ou des chartes familiales, où l’on se met d’accord sur la manière de travailler ensemble. Est-ce qu’on partage la même vision ? Est-ce que l’on accepte les pièces rapportées ? Dans la famille Mulliez, ils appellent cela les “valeurs ajoutées”. Est-ce que l’on peut venir travailler dans l’entreprise et selon quel critère ? Toutes ces règles-là, beaucoup d’entreprises ne les ont pas. S’il y a beaucoup de conflits, c’est aussi parce que personne n’a réglé à l’avance ce type de problèmes potentiels. Si on a réglé toutes ces choses-là à l’avance, en cas de conflit, il suffit entre guillemets de pousser sur un bouton et d’enclencher une procédure. C’est vite réglé et on ne doit pas se retrouver en 2028 devant la justice…

Dans le cadre du budget, le gouvernement vient de sortir une nouvelle taxe bancaire. Est-ce que les banques sont la nouvelle cible du monde politique ?

Si vous me demandez ce que je pense de la politique, je trouve qu’aujourd’hui, on est dans un environnement politique où plus rien ne peut être décidé à long terme. On a un gros problème en Belgique : nous n’avons plus de politiciens visionnaires à long terme. Ça fait quinze ans que j’entends des professeurs renommés à des séminaires dire que l’on doit faire une réforme de la fiscalité, mais cela ne marche pas. Tout le monde dit qu’il faut faire une réforme du marché de l’emploi et on n’y arrive pas. Pourquoi ? Parce que chacun à son avis politique opportuniste ou électoral sur la question. Personnellement, je sens un immobilisme au niveau des décisions courageuses qu’il faudrait pourtant prendre. Si la Belgique était une entreprise et qu’il y avait un conseil d’administration à sa tête, on dirait : “Voilà quelle est la vision pour 2028 et on va prendre les décisions pour les trois générations à venir”. Mais cela ne fonctionne pas comme cela…. On l’a vu aussi sur le dossier des pensions. Tout le monde constate que l’on ne prend pas les décisions structurelles nécessaires, le monde politique étant les yeux rivés sur les prochaines élections. Je ne parle même pas du nucléaire où on a voulu en sortir, avant en catastrophe de devoir renégocier pour continuer l’exploitation de quelques centrales.

Et quid des banques donc ?

Maintenant, on s’en prend aux banques avec une nouvelle taxe mais on était les premiers à leur laisser faire des choses et puis venir les sauver lors de la crise financière. À un moment donné, la boîte à outils est vide. Maintenant, on peut encore taxer les fumeurs un peu plus, ceux qui boivent de l’alcool, les banques, ceux qui ne sont pas en capacité de réagir… Est-ce que c’est une bonne idée ou non de taxer les banques ? Je ne comprends pas la logique derrière à part le fait de chercher de l’argent pour remplir un trou budgétaire. Mais il y a quand même des sujets que l’on devrait pouvoir aborder, même s’ils sont délicats : est-ce que l’on peut continuer à distribuer des fonds publics que nous n’avons pas vraiment, et distribuer des fonds à des centaines de milliers de personnes sans perspective de leur permettre d’avoir une valeur ajoutée ? On sait qu’un enjeu crucial pour notre pays est de pouvoir mettre plus de personnes au travail ? J’entends parler de cela depuis longtemps et je vois bien qu’aujourd’hui on est dans un monde politique où c’est très difficile d’avoir ce genre de débat. Or, je suis certains qu’il y a des gens intelligents qui peuvent nous aider à proposer des solutions, mais sans doute qu’ils craignent ne pas survivre aux prochaines élections ?

guillement Je n'ai pas envie d’être le fossoyeur des banques. Même si on peut reprocher à leurs dirigeants d'avoir très mal géré leurs actifs pendant la crise financière de 2008."

Donc pas de vision à long terme et pas de décisions fortes dans le chef des politiques…

Le fait de taxer les banques, c’est en tout cas une solution de facilité. Aujourd’hui, dans les banques, on a un taux d’intérêt très bas sur les carnets d’épargne. Mais personne ne se plaignait quand on a pu pendant de nombreuses années emprunter pour acheter un appartement à des taux très bas. Pendant cette période, les banques ont eu plus de mal puisque les marges étaient très réduites. Et aujourd’hui elles se disent qu’elles peuvent réaugmenter les marges du côté des prêts sans trop augmenter la rémunération de l’épargne. Nous sommes dans un monde concurrentiel, et à chacun de prendre ses responsabilités par rapport à son épargne. On l’a vu avec le succès du bon d’État : les épargnants cherchent un meilleur rendement. Donc, je n’ai pas envie d’être le fossoyeur des banques. Même si on peut reprocher à leurs dirigeants d’avoir très mal géré leurs actifs pendant la crise financière de 2008. Encore aujourd’hui, je rencontre parfois des gens qui étaient des témoins privilégiés de cette époque et qui me disent que personne ne se rendait vraiment compte de ce que les banques faisaient avec leurs actifs. À ce moment-là, des conseils d’administration n’ont pas bien fonctionné. Cela m’a toujours fait réfléchir de savoir que Fortis était alors cité parmi les meilleurs élèves de la gouvernance en raison notamment dans son conseil d’administration international, composé de grands noms de la finance comme la patronne de la Bourse de Londres ou d’autres personnalités “extraordinaires” : en réalité, il faut bien constater que personne ne comprenait exactement les risques pris sur le bilan du groupe. Comparez les destinées des actionnaires de Fortis et de KBC. Pourquoi est-ce que l’actionnaire KBC aujourd’hui a une plus grande part de sa valeur historique ? C’est parce qu’il y avait des actionnaires et leurs représentants au conseil d’administration qui étaient à table quand, durant la crise financière, les ministres sont venus pour injecter de l’argent dans la banque. Ils ont dit “OK, on accepte un prêt mais vous n’allez pas prendre le contrôle de la banque”. Il paraît d’ailleurs que le Parti socialiste à l’époque avec président Elio Di Rupo avait l’ambition que l’État prenne le contrôle de la KBC. C’est ce qui est relaté dans certains récits journalistiques de l’époque, mais chez KBC il y avait des actionnaires stables qui ont dit “non”. Chez Fortis, il n’y avait pas vraiment d’actionnaires influents dans les couloirs lorsque l’État a pris le contrôle….