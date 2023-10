- C’est mon dernier mot, Jean-Pierre”. Long silence pesant et suspense avant que tombe le verdict.

Vous avez toujours rêvé de participer à Qui veut gagner des millions ?, l’émission-phare de TF1 ? Mais Jean-Pierre Foucault a quitté la scène et l’émission s’est arrêtée en 2022. Qu’importe ! Il est possible de devenir la vedette de ce jeu télévisé culte le temps d’une séance dans l’une des implantations de Quiz Room.

Cette société française a lancé son concept à Paris à la fin 2019. Le principe : les participants, en équipe ou individuellement, s’affrontent pendant environ une heure et quart en répondant à un quiz de culture générale ou un quiz plus thématique : histoire, sports, séries télé… Le tout dans un décor de plateau télé en mode immersif. Les joueurs sont installés en cercle, la partie peut se jouer en famille (à partir de huit ans), entre amis, entre collègues.

Soixante questions sont posées (par une voix off), sélectionnées par l’ordinateur parmi une base de données qui en contient 6 000 et qui est modifiée tous les mois. Donner la bonne réponse ne suffit pas toujours, il faut parfois buzzer le premier pour emporter la mise. Et quelques jokers, coups fourrés et surprises peuvent aussi bouleverser le futur classement général. Le prix ? Environ une vingtaine d’euros par participant – il peut y en avoir dix-huit au total par partie (1).

Ouverture à Bruxelles en novembre

Quiz Room remporte un grand succès. En France, bien sûr, où de nombreuses salles ont ouvert leurs portes, notamment en franchise. Mais Quiz Room est aussi présent en Suisse, en Australie et en Belgique (2). Chez nous, c’est Alessandro Cascino (42 ans), entrepreneur exploitant des centres de loisirs, qui a développé le concept. “Tous les deux ans, j’ai l’habitude de visiter de grandes villes à l’étranger pour y dénicher les concepts novateurs. J’ai découvert Quiz Room, à Paris, en 2020. J’ai pris contact avec les cofondateurs et nous avons travaillé ensemble à franchiser leur concept.” Résultat : Alessandro Cascino a ouvert, en franchise, son premier Quiz Room à Mons, en 2021. Et il ouvre, ce week-end, sa deuxième implantation à Namur ; un de ses amis a également lancé son propre centre à Liège, en 2022.

Des salles devraient être ouvertes prochainement à Tournai et Charleroi. Ainsi qu’au cœur de Bruxelles (rue de l’Écuyer) où Quiz Room ouvrira son propre centre (avec trois salles), début novembre. Quiz Room y proposera des parties en français et en néerlandais. "Comme nous le faisons partout où nous nous installons, nous adaptons le contenu du jeu aux réalités locales. Nous espérons, donc, aussi ouvrir des salles en Flandre dans un proche avenir”, annonce Tristan Quélin, l’un des deux cofondateurs du groupe français.

À Bruxelles, l’investissement de Quiz Room se monte à 400 000 euros, sachant que chaque salle de jeu coûte environ 32 000 euros, le reste de l’investissement étant consacré aux infrastructures d’accueil, d’horeca, etc.

Une activité idéale de team-building

Le développement rapide de Quiz Room (essentiellement financé par emprunt bancaire dans le chef du groupe français) n’est pas dû au hasard : “Pendant le Covid, les jeux de société ont connu un grand succès, permettant aux gens de se retrouver. Ce succès ne se dément pas. Nous surfons aujourd’hui sur cette vague qui porte les loisirs de groupe”, explique Tristan Quélin. “Nous organisons notamment beaucoup de team-buiding pour des sociétés qui voient dans ce jeu une activité très sympa à faire entre collègues et un magnifique outil de renforcement des liens au sein de l’entreprise”, ajoute Alessandro Cascino.

Signe de ce succès : Quiz Room devrait, selon Tristan Quélin, afficher “entre 52 et 54 centres” d’ici à la fin 2023 et “75 à fin 2024.” Bref, même sans “Jean-Pierre”, Qui veut gagner des millions ? devrait encore faire des milliers d’heureux…

(1) Il est également possible de faire un “blind test”, sous forme de quiz musical.

(2) Une ouverture est aussi prévue au Canada.