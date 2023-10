Comment Netflix a fait plancher tous les développeurs du monde sur son algorithme qui recommande films et séries

VHS ou DVD ?

En 1997, l’informaticien Reed Hastings et le spécialiste du marketing Marc Randolph travaillent dans la même entreprise californienne Pure Atria, cofondée par Hastings. Ils observent d’un œil rêveur le boom de la vente de biens de consommation par internet. L’e-commerce, eux aussi veulent en être.

Inspirés par Amazon, ils sont à la recherche d’une grande catégorie d’articles qu’ils pourraient proposer sur le web. Hastings et Randolph pensent alors aux cassettes vidéo (VHS). Mais les VHS sont trop chères à stocker et trop délicates à expédier… Les deux entrepreneurs se rabattent donc sur les DVD, introduits pour la première fois aux États-Unis au début de l’année 1997. Ils tentent d’en envoyer un exemplaire par courrier qui arrive intact chez Hastings. Le concept est donc validé, ils vendront et loueront des DVD que l’on reçoit par la poste. Netflix est né.

À lire aussi

Au bout d’un an, l’entreprise se focalise sur la location via son catalogue en ligne et l’utilisation du service postal américain. Hastings vend Pure Atria et investit 2,5 millions de dollars dans Netflix, qui devient rapidement le premier site de location de DVD aux États-Unis, avec 30 employés et 925 titres disponibles, soit la quasi-totalité de ce qui existe en DVD à l’époque. Pour la première fois, chaque utilisateur dans chaque État peut avoir accès à l’ensemble de la bibliothèque de Netflix en ligne, au lieu d’être limité aux titres proposés par les vidéoclubs proches de chez lui.

Premier bénéfice en 2002

En septembre 1999, Hastings introduit l’abonnement mensuel, sans date d’échéance ni frais de retard ou d’expédition et de manutention. Ceci met fin à la location des films à l’unité.

Reed Hastings (à gauche) et Marc Randolph, les deux cofondateurs de Netflix. ©Libre de droits

Fin 2001, la demande de services d’abonnement à des DVD augmente de façon vertigineuse, ce qui permet à Netflix de se sortir de la mauvaise passe causée par la bulle internet (bulle spéculative qui a affecté les valeurs technologiques et notamment de l’e-commerce à la fin des années 1990).

La société entre en Bourse en mai 2002 et réalise son premier bénéfice de 6,5 millions de dollars sur 272 millions de recettes en 2003. L’année suivante, le bénéfice passe à 49 millions. Plus de 35 000 films différents sont disponibles sur Netflix qui expédie 1 million de DVD par jour en 2005. Pour la première fois, l’entreprise est rentable.

À lire aussi

Par l’intermédiaire de sa division Red Envelope Entertainment de l’époque, Netflix se lance en 2006 dans la production de contenus originaux avec des cinéastes.

Enfin le streaming

Et c’est finalement en janvier 2007 que la société inaugure un premier service de streaming. Pourquoi pas plus tôt ? Car auparavant, la vitesse des données et le coût de la bande passante n’étaient pas suffisamment intéressants pour permettre aux clients de télécharger des films sur le web…

Pionnier de la vidéo à la demande par internet, Netflix ne propose toutefois au départ que 1 000 films, contre 70 000 en DVD, dont le milliardième exemplaire livré en 2007. Pour rester concurrentiel par rapport à la plateforme Hulu (lancée en 2007) ou Apple, tous les abonnés à la location de disques ont droit à la diffusion illimitée en continu sans frais supplémentaires.

Les gagnants du "Prix Netflix" ont remporté un million de dollars. ©dannypeled.com

Le 21 septembre 2009, Netflix se dote du meilleur système de recommandation vidéo pour proposer des choix pertinents de films et séries aux utilisateurs en fonction de leurs centres d’intérêt.

Par quel moyen ? L’entreprise avait défié, trois ans plus tôt dans le cadre d’un concours, les développeurs du monde entier de créer un algorithme meilleur que le sien actuellement en usage : le Cinematch. Une équipe baptisée “BellKor’s Pragmatic Chaos” a réussi et remporté un prix d’un million de dollars ! Cette année-là, les flux Netflix dépassent les expéditions de DVD. Une opération gagnant-gagnant.

Conquête du monde

En 2010, Netflix ouvre son premier marché international, le Canada, et propose pour la première fois un service de streaming autonome, distinct de la location de DVD. Moins d’un an plus tard, Netflix est la plus grande source de trafic de streaming d’Amérique du Nord, avec 30 % du trafic pendant les heures de pointe. Plus de 40 pays d’Amérique latine ont également accès au service, avant l’Europe en 2012.

Par la suite, entre 2013 et 2017, Netflix se concentre sur la production de contenus originaux comme les séries House of Cards, Orange is the New Black ou Daredevil, pour n’en citer que trois. En 2016, la plateforme est disponible partout dans le monde (sauf en Chine, Syrie, Corée du Nord, Kosovo et Crimée) et a créé pas moins de 126 séries et films originaux. Le but de Netflix est de proposer une bibliothèque constituée pour moitié de contenus de son cru. Pour cela, la plateforme commence à s’ouvrir aux productions internationales.

À lire aussi

Finalement, en 2022, Netflix qui compte près de 13 000 employés à travers le monde, a réalisé 31,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+6,4 % sur un an), même si son bénéfice net annuel a baissé de 12 %.