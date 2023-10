La "Semaine sans viande" séduit de plus en plus en Belgique

Le projet s'inscrit dans la volonté de contribuer aux objectifs climatiques de l'Union européenne pour 2030 et vise à favoriser une alimentation "durable, saine et à l'épreuve du temps."

L’action existe aux Pays-Bas depuis 2018 et se développe à l’échelle européenne à partir de 2023.

Première pour la Belgique

La Belgique sera parmi les premiers États membres à déployer la campagne sous l'impulsion du Green Deal, un paquet d'initiatives qui visent à pousser l'UE dans une direction plus écologique, avant que l'Allemagne et le Danemark ne rejoignent respectivement la campagne en 2024.

"Plus de 80 % des participants de la campagne aux Pays-Bas indiquent qu'après celle-ci ils veulent manger moins de viande de façon permanente. C'est ainsi que nous ferons vraiment la différence", note Isabel Boerdam, l'initiatrice de l'action.

De nombreuses entreprises ont confirmé leur participation, selon les initiateurs qui appellent les institutions de santé, les organisations, les écoles, les traiteurs, les communes, les politiques et les particuliers à "relever le défi"

Les participants s’inscrivent sur le site de la campagne et seront ainsi informés de conseils et inspirations et auront accès à des recettes "spéciales belges".

"En ne consommant pas de viande pendant la semaine sans viande, vous réduisez la pression environnementale de votre alimentation. Vous économisez 18,3 kg d'équivalents CO₂, ou gaz à effet de serre. Cela équivaut à environ 95 km de conduite !", précise le communiqué.

Tout le monde peut participer en s'inscrivant simplement sur le site www.semainesansviande.be.

Ambassadeurs

Les participants seront régulièrement informés grâce à une newsletter pleine de conseils et d'inspiration. "Pendant toute la semaine, ils auront accès au magazine kickstart et aux recettes spéciales de la Semaine sans viande, pour obtenir suffisamment d'inspiration pendant sept jours et déguster les plats végétariens et à base de plantes les plus savoureux."

Cette campagne est soutenue par plusieurs ambassadeurs dont Nathan Goffart, sportif de haut niveau, passionné de nature et d’aventures, et dirigeant de sa propre entreprise de production et commercialisation de compléments alimentaires.

La Semaine sans viande sera déployée dans plusieurs États membres de l'UE grâce à une subvention de "Horizon Europe", un programme de financement européen pour la recherche et l'innovation qui vise notamment à s'attaquer au dérèglement climatique.