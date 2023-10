Le milliardaire Jim Ratcliffe prêt à débourser plus d'un milliard d'euros pour s'emparer d'un club de Premier League

Mais Sir Jim Ratcliffe, PDG du groupe, ne compte pas s’arrêter là puisque le milliardaire compte investir dans le club de football Manchester United selon le Sunday Times.

Déjà en août 2022, le Britannique montrait son intention de racheter le club, mais entre-temps, le cheikh qatari Jassim ben Hamad al-Thani s’était présenté comme potentiel repreneur du club. Un peu plus d’un an plus tard, ce dernier semble s’être retiré des négociations. De quoi permettre au milliardaire de passer la seconde sur le rachat du club anglais.

À lire aussi

Une somme entre 1,1 et 1,3 milliard d’euros aurait été offerte afin d’acquérir 25 % des Red Devils. Une offre qui pourrait être acceptée par la famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis 2004. Selon l’agence Reuters, le conseil d’administration doit prendre sa décision d’accepter ou non dans les jours à venir. À noter malgré tout que la proposition permettrait aux membres de la famille Glazer de rester à la tête du groupe.

Toujours selon l’agence, les termes de la proposition du milliardaire britannique impliqueraient une valorisation de Manchester United à près de 6,5 milliards de dollars, sans compter sa dette nette de plus de 600 millions de dollars. Le club anglais est actuellement valorisé en Bourse environ 3,2 milliards de dollars.