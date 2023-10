Le personnel belge de Ryanair refuse de reprendre les vols vers Israël : “La compagnie joue avec nos vies pour se faire de l’argent”

À lire aussi

"On craint de vivre le même scénario que lors du crash du MH 17”

Alors que la grande majorité des compagnies aériennes occidentales ont supprimé jusqu’à nouvel ordre leurs vols vers Israël, Ryanair fait office d’exception en reprenant, dès cette semaine, ces liaisons vers Tel Aviv. La compagnie irlandaise avait, déjà, été l’une des dernières à suspendre ses vols après le début de l’attaque terroriste du Hamas en Israël. "Jusqu’à lundi dernier, la direction de Ryanair nous a expliqué qu’il n’y avait pas de danger de voler vers Israël, poursuit Ivan Bomfin. Mais le même jour, un avion de Ryanair reliant Charleroi à Tel Aviv a dû faire un détour de 30 minutes au-dessus de Jérusalem avant d’atterrir sur l’aéroport de Tel Aviv qui était la cible de missiles. Dès qu’il était au sol, le pilote a eu comme instruction de redécoller au plus vite”. Après cet épisode, la compagnie a finalement décidé de suspendre ses opérations vers l’État hébreu.

Avant de les reprendre dès ce jeudi. “C’est de la folie. La situation n’est pas du tout stabilisée, avec des missiles qui viennent de partout, du Liban, de Gaza sur le territoire israélien, s’inquiète le délégué. Sans doute que personne n’a l’intention d’abattre un avion commercial mais le risque de tir accidentel est important : on craint de vivre le même scénario que lors du crash du MH 17 (avion commercial de la Malaysia Airlines abattu par une milice prorusse en Ukraine, en 2014, NdlR), poursuit M. Bomfin.

"Des prix dix fois supérieurs à leurs tarifs habituels”

Ce qui fait surtout gronder le personnel de Ryanair, c’est que la compagnie pourrait, selon eux, "se passer” de ses vols. "Si c’était pour organiser des vols humanitaires, nous nous serions portés volontaires sans problème, lance le délégué syndical. Mais ici, Ryanair joue avec nos vies uniquement pour se faire de l’argent. Ils veulent amener des "touristes", ou je ne sais quel type de passagers, dans une zone de guerre, à des prix dix fois supérieurs à leur tarif habituel. Cela n’a aucun sens.”

Permanent syndical à la CNE, Didier Lebbe rappelle que, dans le secteur aérien, un membre du personnel a le droit de refuser un vol s’il ne sent pas en état physiquement ou psychologiquement. "Ryanair ne peut pas forcer son personnel à voler vers une zone de guerre. Cela doit se faire de manière volontaire uniquement. Je crains, hélas, que certains jeunes n’acceptent de le faire par peur de représailles”. Autre rappel : celui de la Beca, l’association belge des pilotes. “Le principe de précaution doit toujours prévaloir dans ce type de situation, insiste l’association. La responsabilité finale incombe au commandant de bord. Il doit donc recevoir des informations détaillées sur la menace et l’évaluation des risques. Sa décision d’effectuer ou non le vol ne doit pas être remise en cause ni influencée par quelque pression que ce soit”. Ryanair n’a pas répondu à nos questions.