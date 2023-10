CheckHub, start-up spécialisée dans la gestion automatisée de documents, se lance à l’étranger

guillement "Avec mes deux co-fondateurs, Laurent Parmentier et Edouard d'Ursel, nous sommes déterminés à développer davantage nos services et élargir notre portée internationale afin de servir encore plus de clients."

”Ce financement nous permet de poursuivre notre mission d’aider les entreprises à simplifier et améliorer leur gestion documentaire et leurs processus administratifs, se réjouit Peter Van Heeke, cofondateur et CEO de CheckHub. Avec mes deux cofondateurs, Laurent Parmentier et Edouard d’Ursel, nous sommes déterminés à développer davantage nos services et élargir notre portée internationale afin de servir encore plus de clients”.

Gros gains de temps et d’argent

CheckHub est un projet qui avait été lancé par Edouard d’Ursel au sein de Startup Factory, à Bruxelles. Il avait ensuite été rejoint par Laurent Parmentier (ex-Proxyclick) et Peter Van Heeke. Outre les trois fondateurs, la société occupe six personnes. “Nous devrions être douze très prochainement”, annonce M. Van Heeke. CheckHub avait réalisé une première levée de fonds d’environ 300 000 euros en 2020.

CheckHub a développé une plateforme web – en mode “SaaS” (Software as a Service) – qui automatise les tâches, manuelles et répétitives, liées à la collecte de documents ou de formulaires administratifs lors de la “mise en route” (onboarding) d’utilisateurs. Qu’il s’agisse de clients, d’employés ou encore de fournisseurs, les utilisateurs peuvent télécharger, compléter, signer et envoyer n’importe quel document structuré ou non structuré, formulaire ou fichier, à partir de n’importe quel appareil ou emplacement. CheckHub se charge de les collecter, valider, compléter, signer, trier et convertir.

L’automatisation complète de ce processus entraîne des économies significatives, “de l’ordre de 60 à 80 % en coûts et en temps”, et augmente la productivité “jusqu’à 35 %”, assure Peter Van Heeke.

Sociétés de recrutement, hôpitaux, notaires, …

Parmi les clients de CheckHub, on trouve essentiellement des sociétés de recrutement et d’intérim, telles que Randstad, Trixxo et ASAP, et des hôpitaux (Cliniques de L’Europe, Chirec, UZ Anvers, Hôpital Erasme). Les hôpitaux se servent de CheckHub pour gérer, administrativement, le flux constant de médecins et assistants appelés à prester au sein des établissements. En moyenne, par client, entre 10 000 et 50 000 documents par mois sont échangés et traités automatiquement via la plateforme CheckHub. “Mais notre solution ne vise pas uniquement les entreprises ayant de gros volumes de documents à traiter, précise Edouard d’Ursel. Elle est aussi très appropriée pour des professions, comme les notaires, qui génèrent une grosse quantité de documents par acte posé”.

Même si la société ne communique pas de chiffres (nombre de clients, chiffre d’affaires, …), CheckHub dit avoir connu une croissance significative depuis le début de la pandémie. Désormais, la start-up veut profiter de la nouvelle levée de fonds pour se lancer à l’international. “Grâce à un client comme Randstad, par exemple, nous avons l’opportunité de nous déployer dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Suisse, etc.”.