Le premier Delhaize franchisé de Bruxelles a ouvert ses portes à Laeken

Situé avenue de la Brise, à deux pas de l'Atomium, le Delhaize Mutsaard a ouvert ses portes dès 8h00. Farid El Kadri, le nouvel exploitant du magasin récemment franchisé, se dit "très motivé à l'idée de cette reprise", et se réjouit "d'entamer ce nouveau chapitre de son histoire avec Delhaize", peut-on lire dans un communiqué.

Le repreneur indépendant a commencé à travailler pour l'enseigne de supermarchés en 2003. En 2013, il est devenu affilié et a ouvert son premier Proxy Delhaize à Saint-Gilles, pour ensuite reprendre la gestion d'un Proxy à Anderlecht en 2016, avant d'en ouvrir un autre dans le centre de Bruxelles.

Le Delhaize Mustaard, sur une surface de 2.000 mètres carrés, compte 71 collaborateurs.

Depuis l'annonce du passage sous franchise des 128 supermarchés par l'enseigne, les syndicats dénoncent les conséquences néfastes sur les employés de Delhaize. Néanmoins, aucune action syndicale n'est prévue mercredi.

"Il n'y a pas d'action prévue et c'est un geste tristement symbolique, qui témoigne de la résignation des travailleurs. Depuis le 7 mars, ils ne se sentent pas réellement entendus par Delhaize. Ils ont l'impression d'avoir été vendus avec les murs", a déclaré ce matin à l'agence Belga la permanente Setca du secteur du commerce, Fabienne Meulemans.

Malgré les contestations syndicales et nombreuses grèves des employés contre le plan de franchisation de l'enseigne au lion, celle-ci affirme que ce plan d'économie est "la seule option afin de renouer avec la croissance des 128 supermarchés encore intégrés à l'entreprise". L'entreprise souligne que les magasins franchisés sont, selon eux, plus rentables et plus dynamiques que les magasins intégrés.

De ces 128 magasins, 32 ont déjà un repreneur officialisé. Après Denderleeuw, Châtelet et Mutsaard, d'autres supermarchés effectueront la transition vers le franchisé "dans les prochains jours et semaines", avait précédemment annoncé l'entreprise.

Les syndicats du secteur ont néanmoins rappelé à plusieurs reprises l'impact de ces franchisations sur les conditions de travail des employés, à commencer par le risque de voir leur salaire se réduire, sans compter la perte d'avantages extra-salariaux (chèque-repas, remboursement des frais de déplacement, primes).

À la mi-septembre, la direction de Delhaize avait mis sur la table sa dernière proposition de protocole d'accord, "répondant aux préoccupations de nos représentants syndicaux" selon l'enseigne. Immédiatement, le Setca avait dénoncé le fait qu'aucun des trois points considérés comme essentiels par les représentants des travailleurs (retrait du plan de franchisation, instauration d'un plan social pour le personnel qui souhaite partir et garantie d'une représentation syndicale chez les franchisés) n'avait pu être abordé avec la direction.

Après les refus syndicaux du plan d'accompagnement proposé par la direction de Delhaize en september dernier, celle-ci avait mis fin aux discussions et avait confirmé sa proposition finale, ouvrant la voie à une première vague de franchises à travers la Belgique.

Dans un communiqué du 9 octobre, le Setca a fait savoir que "plus que jamais, les travailleurs de Delhaize continueront le combat pour le maintien de leurs conditions de travail".