La division locale du groupe américain avait été contrainte de déposer le bilan l'année dernière, les autorités russes ayant ordonné la saisie du compte bancaire de la société. Par conséquent, les employés et les fournisseurs ne pouvaient plus être payés. Et, par ailleurs, Google avait cessé de vendre des espaces publicitaires en Russie en réponse à l'invasion militaire russe en Ukraine.

Le groupe subit depuis un certain temps une forte pression de la part des autorités russes qui lui reprochent de ne pas supprimer des contenus (publicités, vidéos, photos et messages) sur la guerre en Ukraine, jugés "illégaux" par Moscou.

Toutefois, si le Kremlin a interdit certaines plateformes, dont Twitter et Facebook, il n'a pas encore bloqué l'accès aux services de Google (Maps, Android, YouTube et Gmail).