La Justice européenne donne raison à Brussels Airlines face à Ryanair : les aides de la Belgique à la compagnie belge étaient justifiées

Durant la crise du Covid, Ryanair avait ainsi porté plainte contre une série de compagnies aériennes européennes, dont Brussels Airlines. Les Irlandais reprochaient aux États d’avoir subsidié, de manière illégale à leurs yeux, plusieurs transporteurs du ciel. À l’époque, de nombreux gouvernements n’avaient pas hésité à délier les cordons de leurs bourses pour sauver leurs différentes compagnies “nationales” engluées dans la plus grave crise de l’histoire du secteur aérien.

Une aide déjà remboursée par Brussels Airlines

Quelques mois après le début de la pandémie en Europe, Brussels Airlines avait reçu un prêt de 290 millions d’euros de la part de l’État belge. Une atteinte aux règles de la concurrence européenne, selon Ryanair. Mais pas pour la justice européenne.

Ce prêt belge était ainsi justifié par le contexte de crise sanitaire explique le Tribunal Général (dixième chambre) qui a rejeté, ce mercredi, le recours introduit par la compagnie irlandaise. La Cour européenne a donc confirmé la légitimité des mesures de stabilisations d’août 2020, qui avaient également été approuvées par la Commission européenne dans le cadre de la crise Covid.

“Nous sommes satisfaits de la décision prise aujourd’hui par la Cour de Justice de l’Union européenne, explique la compagnie belge, tout en rappelant qu’elle a déjà intégralement remboursé l’aide reçue de l’État belge l’année dernière. “Ce remboursement a eu lieu quatre ans plus tôt que prévu”, indique Brussels Airlines qui tient à remercier “une fois de plus” les autorités et les contribuables belges pour cette aide. “Cela nous a permis de préserver des emplois directs et indirects et s’est avéré être un succès pour l’économie belge.”