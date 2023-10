"Les négociations concrètes sur la vente d'Inno n'ont pas encore commencé. Cela signifie que, pour l'instant, tout reste inchangé pour les employés, les partenaires et les clients des 16 grands magasins et d'inno.be", explique la direction belge dans un communiqué, confirmant une information donnée par la presse allemande mardi.

"Inno est en bonne santé et prêt à poursuivre sa route de manière indépendante. Notre repositionnement stratégique de ces dernières années a porté ses fruits. Au cours de l'exercice 2021-2022, Inno a réalisé un Ebitda (bénéfice brut, NDLR) de plus de 10 millions d'euros, et pour l'exercice qui vient de s'achever, nous nous dirigeons également vers un excellent résultat", souligne le PDG Armin Devender.

Inno emploie un millier de personnes environ.

Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, Galeria a indiqué qu'il misait sur une recette de vente des Inno se situant dans le milieu d'un montant à deux chiffres, estimé en millions, soit de l'ordre de 50 millions d'euros.

Cette rentrée devrait principalement revenir à l'Etat allemand, précise le quotidien. Ce dernier avait en effet débloqué un subside important lorsque le groupe traversait des difficultés financières. Les créanciers avaient approuvé un plan de sauvetage pour Galeria en mars. Quelque 4.000 des 17.000 emplois doivent passer à la trappe.