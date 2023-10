L’action Barco chute en Bourse mais les analystes sont à l’achat: "Les conditions de marché obligent la direction à revoir ses prévisions"

La croissance n’est actuellement plus au rendez-vous pour l’entreprise courtraisienne Barco, spécialisée notamment dans les écrans de cinéma et les projecteurs. Elle a ainsi enregistré 229 millions d’euros de ventes au troisième trimestre 2023, en recul de 12 % sur base annuelle. Elle souffre notamment de la lenteur de la reprise chinoise. “Les conditions de marché obligent la direction à revoir ses prévisions”, souligne le communiqué. L’entreprise codirigée par Charles Beauduin (qui fait partie de l’actionnariat familial) et An Steegen table désormais sur un chiffre d’affaires en 2023 en ligne avec celui de l’année précédente (environ 1 milliard d’euros). Il y a trois mois, elle pensait encore pouvoir réaliser une croissance comprise entre 5 et 10 %.