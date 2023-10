L’anti-douleur d’Hyloris Pharma décroche l’autorisation aux USA et s’attaque à “la crise dévastatrice des opioïdes”

Une nouvelle forte, étant donné la taille du marché américain, sans oublier la crise des opioïdes qui a ravagé les États-Unis ces dernières années. Un analgésique non opioïde (pris seul ou en complément d’antidouleurs opioïdes) étant une alternative de soins a priori intéressante pour les patients, tout en réduisant la potentielle dépendance à ces substances controversées.

À lire aussi

Les essais cliniques de phase 3 du médicament ont démontré une tolérance favorable et une efficacité accrue par rapport aux alternatives actuelles, affirme Hyloris. Ce dernier a montré “un soulagement plus rapide et plus important de la douleur comparé au Paracétamol IV et à l’Ibuprofène IV”, affirme Hyloris Pharmaceuticals.

Répondre à la crise des opioïdes

Un accord de licence et de distribution a été conclu entre AFT Pharmaceuticals, partenaire de développement d’Hyloris, et Hikma Pharmaceuticals pour la distribution aux États-Unis. Hyloris percevra un paiement d’étape de 2,1 millions de dollars, ainsi qu’un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars en relation avec des créances commerciales.

Pour rappel, la crise des opioïdes reste une préoccupation majeure outre-Atlantique, avec près de 6 % des patients opérés devenant des consommateurs chroniques d’opioïdes. De plus, les décès par surdose d’opioïdes ont augmenté de manière alarmante, avec 80 000 décès en 2021, un nombre qui a été multiplié par dix en vingt ans.

guillement "Hyloris peut améliorer les résultats pour les patients, en particulier en s’attaquant à la crise dévastatrice des opioïdes dans le plus grand marché de soins de santé au monde."

”Apporter de l’innovation en reformulant des médicaments existants met en évidence la manière dont Hyloris peut améliorer les résultats pour les patients, en particulier en s’attaquant à la crise dévastatrice des opioïdes dans le plus grand marché de soins de santé au monde”, commente Stijn Van Rompay, CEO d’Hyloris. Pour rappel, cette pharma réutilise des molécules qui ne sont plus sous licence ou réinvente certaines formules, ce qui réduit les coûts en Recherche&Développement, de quoi espérer un bon rendement avec un risque relativement faible sur les essais cliniques.

Pour rappel, la douleur postopératoire est courante après une intervention chirurgicale. Aux États-Unis, environ 50 millions d’interventions chirurgicales sont pratiquées chaque année, et plus de 80 % des patients signalent une douleur postopératoire aiguë. Avec une diminution des prescriptions d’opioïdes, la demande d’alternatives non opioïdes devrait probablement augmenter.