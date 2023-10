”Proposer une voiture électrique à un prix abordable, c’est dans l’ADN d’une marque populaire comme Citroën”

”Nous nous étions engagés à proposer une voiture électrique à moins de 25 000 euros. Le prix du modèle d’entrée de gamme sera de 23 300 euros pour une autonomie de 320 kilomètres. Ce sera le prix net dans tous les pays européens. C’est un prix transparent : chaque acheteur saura combien il va payer”.

Quels sont vos objectifs de vente ?

Nous avons de grandes ambitions avec ce véhicule car nous pensons que nous allons amener beaucoup de personnes vers la voiture électrique, ces personnes mêmes qui ne pensent pas à acheter une voiture électrique car les prix sont trop chers et peu abordables. Je ne donnerai pas de chiffres sur nos ambitions de ventes. Tout ce que je peux dire, c’est que cette voiture sera l’une des meilleures ventes dans le segment électrique en Europe, peut-être pas la première, mais pas très loin de la première place. C’est là notre ambition.

À lire aussi

Proposer cette voiture à moins de 25000 euros avant vos concurrents, cela vous donne un bel avantage ?

Absolument. Je ne pense toutefois pas que je resterai l’unique constructeur à le proposer. Peut-être que cela changera demain. Mais nous sommes bel et bien les premiers. Notre avantage, c’est d’annoncer déjà le prix ferme et de commercialiser la ë-C3 à partir du 2eme trimestre de 2024. La proposition de Citroën est donc très concrète. Et je peux vous dire que la production a déjà débuté dans l’usine de Trnava, en Slovaquie, pour pouvoir la tester.

Citroën, c’est une marque accessible ?

En proposant cette voiture au prix très abordable dans le segment électrique, cela correspond tout à fait à notre ADN. La marque Citroën, c’est quoi ?. Cela se résume en très peu de mots ; c’est une marque populaire avec quatre valeurs, le confort, la simplicité, la durabilité et l’audace. Cela veut donc dire que nous voulons rendre la mobilité accessible à tout le monde. Nous sommes parfois comparés à la deuxième marque d’un autre groupe (NdlR : Dacia, la marque low cost du groupe Renault). Autant j’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils font, autant nous sommes différents. Citroën a une longue histoire. Nous faisons de petits véhicules mais aussi de grandes voitures. Nous vendons nos voitures aux particuliers mais aussi à des clients business. Nous proposons aussi des véhicules utilitaires légers. Être capable de proposer une mobilité abordable est dans le core business d’une marque populaire. C’est ce que nous voulons faire. Vous ne m’entendrez jamais prononcer le mot low cost, car ce n’est pas ce que nous faisons. La ë-C3 est d’ailleurs une voiture très bien équipée tout en étant à un prix abordable.

Ces 23 300 euros restent toutefois un prix plus élevé qu’une voiture thermique.

Au début de 2025, nous proposerons aussi une voiture électrique avec une autonomie de 200 kilomètres pour moins de 20 000 euros. Ce sera une version supplémentaire qui complétera notre offre, à 19 990 euros. Quand vous regardez le prix de vente actuel des C3 dans les pays européens, le prix d’entrée est d’environ 15 000 euros ou juste au-dessus de 15 000 euros. Quand vous comparez l’offre à 19 990 euros et le prix auquel une C3 essence est vendue aujourd’hui, la différence de prix de 5 000 euros.

À lire aussi

Quelle est la solution miracle pour abaisser le prix à 23 300 euros ?

Il n’y a pas de solution miracle. Il y a en fait deux explications à ce prix. La première, c’est la maîtrise des coûts et la seconde c’est la distribution. Pour le coût, il y a tout d’abord une nouvelle plateforme qui est optimalisée pour les véhicules électriques. La batterie permet d’avoir une autonomie de 320 kilomètres et non pas de 400 ou 500 kilomètres. Nos voitures ont aussi tout ce dont le client a besoin, sans superflus. Et nous avons une usine très efficace en Slovaquie. Pour la distribution, nous avons aussi réalisé tous les efforts possibles pour diminuer les coûts. Il n’y a donc pas de miracle : nous avons optimalisé tous les paramètres avec pour point de départ une plateforme très efficace

Vous gagnez de l’argent, un peu, beaucoup ?

Vous comprendrez que je ne donne pas de réponse chiffrée à cette question. La C3 représente une partie importante de nos ventes de voitures aux particuliers. Si je commençais à perdre de l’argent avec cette voiture, je mettrais la marque en difficulté. Quand nous voyons le niveau des investissements que nous devons réaliser dans le futur pour préparer notamment l’électrification de toute la gamme, si nous ne générons pas des profits pour investir, nous aurions des problèmes. Je puis donc vous assurer que cette voiture est rentable comme toutes les voitures que nous vendons.

La ë-C3, c’est un nouveau départ pour Citroën après une période bien difficile ?

C’est vrai que je n’étais pas très heureux du niveau des ventes ces derniers temps. Mais le mois de septembre a été bon. Cela reste fragile, mais nous sommes dans le processus de récupération de parts de marché. L’arrivée de l’ë-C3 nous aidera à soutenir la croissance. Citroën a beaucoup de potentiel avec sa gamme actuelle, et c’est ce que nous voulons montrer dans les mois à venir.