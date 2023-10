Regain de créations d'entreprises en Belgique: "Chez les jeunes, l’esprit d'entreprendre est plus développé qu’auparavant"

Au total, ce sont donc 1 143 403 entreprises qui ont été enregistrées au 31 décembre 2022. C’est ce qui ressort des nouveaux résultats de Statbel, l’office belge de statistique. Cette augmentation représente une croissance annuelle de 4,5 %,. À titre de comparaison, cet indice de croissance était de 3,2 % en moyenne sur les dix dernières années.

Une hausse qui pourrait étonner à en croire les récentes périodes de crise que le monde a traversées. Comment expliquer donc cette hausse de création d’entreprises ? Remontons donc en 2021. À cette période, la crise sanitaire était encore présente et les entreprises avaient énormément de mal à compenser l’augmentation des prix dans un cycle de ralentissement économique généralisée par les diverses restrictions.

Mais après la pluie vient parfois le beau temps, comme l’indique Frank Janssen, professeur à la Louvain School of Management (UCLouvain), spécialiste en création de petites et moyennes entreprises. “On parle souvent de la crise, mais il faut dire aussi que le Covid a créé de nouvelles opportunités de créations”, souligne l’expert. “L’optimisme a tout de même repris le dessus. La culture entrepreneuriale est quand même beaucoup plus positive qu’elle ne l’était avant.”

À lire aussi

L’essor du secteur scientifique

La pandémie n’a pas été le seul facteur à encourager de nouvelles branches entrepreneuriales. Le développement de l’intelligence artificielle a, lui aussi, contribué à cela. Une tendance qui pourrait expliquer que depuis 2017, c’est le secteur des activités scientifiques et techniques qui a le plus créé d’entreprises, avec 224 068 sociétés assujetties à la TVA enregistrées au dernier jour de l’année 2022, dont 22 183 nouvelles entités, contre 13 526 radiations. “C’est quand même plus facile de trouver des financements dans le secteur scientifique actuellement.. Ils peuvent espérer plus de la part de fonds de capital à risques”, glisse l’expert.

Le secteur du commerce et de la réparation automobile se positionne en seconde position, avec 15 734 entreprises lancées l’année dernière. À noter que sur la même période, 16 185 sociétés du secteur ont fermé boutique, soit une baisse de 0,5 %.

En dernière position, le secteur de la construction s’est quant à lui doucement relancé. Le nombre de création de sociétés a augmenté 4 %, avec 16 434 créées pour 10 874 radiées. “Il faut comparer ce chiffre par rapport à la période Covid où tout était à l’arrêt, ou du moins ralenti. Malgré le prix de l’énergie et l’augmentation des matériaux, les gens se sont remis à rénover”, indique Frank Janssen.

À lire aussi

Une culture entrepreneuriale moderne

La tendance est donc plutôt haussière dans le développement entrepreneurial sur le sol belge. Un optimisme qui n’est pas étonnant selon l’expert de l’UCLouvain, qui remarque une envie de se lancer dans l’aventure de la part de la nouvelle génération. “Je vois que chez les jeunes, l’esprit d’entreprendre est plus développé. Dans mon programme en création d’entreprises, on a de plus en plus de candidats ces dernières années. il est intéressant aussi de voir que la moyenne d’âge de création est en train de baisser. On a tendance à laisser passer de moins en moins d’années entre la sortie des études et la création de l’entreprise.”

”On vit dans un pays où la culture n’était pas aussi entrepreneuriale par le passé. Tant que l’entreprise restait petite, c’était bien mais dès que celle-ci commençait à accroître, on se disait que c’était louche. Cette pensée est beaucoup moins présente maintenant”, explique le professeur, citant des sociétés comme Odoo ou Cowboy comme exemples.

Mais les aides se sont également multipliées pour permettre de se lancer en étant bien entouré et en prenant moins de risques. “L’écosystème dans lequel les entreprises évoluent est très important. Le fait qu’il y ait des organismes chargés de la valorisation de la recherche, des incubateurs, des financements divers, mais aussi les supports du gouvernement avec “Wallonie entreprendre” par exemple… Beaucoup de choses sont mises en place pour aider à cela. “

À la vue des derniers chiffres de Statbel, cette nouvelle pensée entrepreneuriale est donc sur une tendance positive. Mais Frank Janssen se veut malgré tout prudent puisqu’il est relativement facile de créer une entreprise, mais la maintenir à flot est une autre histoire.