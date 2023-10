Le changement de marque s'accompagne d'un investissement de 10,7 millions d'euros, selon un communiqué de presse publié ce jeudi. Cet argent servira à financer le changement de nom et le réaménagement des points de vente belges, les campagnes publicitaires et les stocks de marchandises. Il est prévu d'investir encore plus dans les années à venir et d'ouvrir des magasins supplémentaires, au rythme d'un à deux par an.

L'objectif de la marque à la tête de lion est de développer le potentiel du marché belge et de stimuler les ventes. Le secteur du jouet peut être confronté à la concurrence féroce du commerce électronique, mais King Jouet croit toujours en son potentiel : "Avec la stratégie de transformation, nous voulons répondre encore mieux aux attentes des clients. Concrètement, nous voulons doter les magasins acquis de connaissances et de compétences, grâce à des équipes capables de s'adapter localement."

Les magasins King Jouet rénovés proposeront également un système de fidélisation et une plateforme en ligne. L'intention est de proposer des marques internationales et des produits de milieu et de haut de gamme à des prix abordables. L'objectif est d'augmenter les ventes de 5 à 10 % par an et d'accroître sa part de marché.

King Jouet a repris les magasins belges Maxi Toys en 2020, pour 2,5 millions d'euros. Des dizaines de magasins de jouets en France et en Suisse ont également été rachetés à l'enseigne en difficulté. En Belgique, le nom de la marque est resté inchangé ces dernières années, tandis que les magasins suisses ont déjà changé de nom et se sont transformés. La direction parle d'un succès pour les Belges.