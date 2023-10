Nouveauté chez Ikea : des casiers pour récupérer des meubles en dehors des heures d’ouverture (PHOTOS)

Depuis septembre, il est possible de passer une commande via la fonctionnalité “Click and Collect” sur le site internet du magasin, et venir la retirer à n’importe quel moment. Près de 500 clients ont déjà utilisé ce service, dont le coût s’élève à 4,99 euros.

L’objectif final est d’instaurer ce système dans plusieurs magasins Ikea en Belgique. Le point de vente de Zaventem sera le prochain à passer le cap. Contrairement au magasin de Gand, un système de stockage automatique alimentera les casiers avec les commandes.

La chaine suédoise est par ailleurs à la recherche d’autres endroits pour installer ses casiers, comme des centres-villes par exemple.