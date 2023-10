"Tikehau Capital a déjà investi un demi-milliard d’euros en Belgique"

Longtemps dirigé par le Français Edouard Chatenoud, le bureau belge est désormais dirigé par Mark Pensaert, responsable Benelux de Tikehau Capital. Ce néerlandophone, ancien associé de la banque d’investissement Lazard et ex-CEO de la banque suisse Leonardo&Co, est un fin connaisseur du monde des affaires belge et hollandais. Il siège notamment aux conseils d’administration d’Agfa-Gevaert et de Rabobank.

”Les bureaux de Bruxelles, d’Amsterdam et de Luxembourg travaillent de plus en plus ensemble, souligne Mark Pensaert. Aussi bien sur la collecte de fonds que sur les investissements. Nous allons faire grandir le bureau d’Amsterdam, ouvert depuis deux ans. Les fonds de pension hollandais sont parmi les plus puissants au monde et Tikehau Capital veut développer des partenariats”.

Biobest, immobilier et Fonds de relance

Les dix personnes qui composent le bureau de Bruxelles ont déjà eu l’occasion de conclure plusieurs deals significatifs. “À ce jour, Tikehau Capital a investi un demi-milliard d’euros en Belgique : 250 millions en dette privée, 120 millions en private equity et 125 millions en immobilier”. Les 120 millions de “private equity” ont été investis, le mois dernier, dans Biobest (filiale du groupe belge Floridienne). “C’est le premier investissement réalisé en Belgique par notre fonds d’agriculture régénérative”, précise Mark Pensaert.

Dans le secteur de l’immobilier, Tikehau Capital n’a pas chômé. Le portefeuille belge est composé de plus de 150 biens situés à Bruxelles, Anvers, Namur, Mons, Malines, Tournai et Mouscron. Au total, Tikehau Capital possède plus de 120 000 m² d'immeubles en Belgique, dont plus de 80 000 m² d’immeubles de retail et 30 000 m² d'immeubles de bureaux. La dernière acquisition, réalisée en juin 2022, concerne un immeuble de sept étages situé chaussée de Charleroi, à Bruxelles. L’immeuble est loué à onze locataires de premier plan (publics et entreprises), dont la Région de Bruxelles-Capitale.

Last but not least, Tikehau Capital avait remporté, en septembre 2021, l’appel d’offres lancé par l’État belge pour gérer le Belgian Recovery Fund (BRF). Un fonds de 350 millions d’euros dont l’objectif est de renforcer la solvabilité des entreprises belges après la crise sanitaire. Conformément à sa stratégie d’alignement d’intérêts, Tikehau Capital a investi 15 millions dans le BRF.