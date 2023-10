Carrefour prévoit de placer 37 magasins en location-gérance en 2024

"Le groupe Carrefour vient d'annoncer la cession de 16 hypermarchés et de 21 supermarchés Market à des repreneurs", a indiqué la CFDT Services dans un communiqué vendredi. "Ces établissements passeront en location-gérance en 2024. Cela concerne près de 4.000 salariés qui vont perdre leurs accords d'entreprise et deux mois de rémunération par an (en moyenne)."