Distribution: le modèle de franchise va-t-il s'imposer partout ?

Au lendemain du Nouvel An, un changement majeur intervenait dans le paysage de la grande distribution : les 86 supermarchés Carrefour Market gérés jusqu’alors par le groupe Mestdagh étaient officiellement rachetés par le Groupement des Mousquetaires, donnant naissance à des Intermarché by Mestdagh, aux côtés du parc existant de 77 Intermarché.

Autant ces deux événements étaient attendus - le rachat de ces Carrefour Market avait été dévoilé en mars 2022 -, autant l’annonce, le 7 mars 2023, de la direction de Delhaize de se délester de ses 128 supermarchés jusque-là gérés en propre a été ressentie comme un tremblement de terre. Les ondes de choc se font encore sentir, même si les grosses secousses semblent bien désormais appartenir au passé.

À lire aussi

Grande lessive

Et puis, fin septembre, le groupe Louis Delhaize poursuivait, cette fois en Belgique, sa cure d’amaigrissement sévère entamée durant l’été en France, avec la revente des enseignes cora et Match dans l’Hexagone. Cette fois, la grande lessive concernait les magasins Match et Smatch belges.

Le groupe Colruyt annonçait alors la reprise de 28 Match et de 29 Smatch, de quoi pouvoir s'étendre en Région wallonne et combler des zones blanches. Ces magasins deviendront-ils des Colruyt, des Okay ou encore des Spar (réseau franchisé) ? Le groupe Colruyt se donne le temps d'évaluer "le marché local et les besoins des clients".

L’enseigne a fermé ses portes fin 2022. ©Belga

Dans cette transaction, un tiers du total des magasins Match et Smatch n’a pas - encore - trouvé preneur. D’où une perte potentielle de près de 700 emplois.

Comment expliquer ces profondes mutations ?

Il y a, bien entendu, plusieurs raisons, avec, comme fil rouge, le passage vers un modèle de franchise, bien plus souple et commercialement plus porteur.

Mestdagh et Carrefour avaient pourtant signé un accord de partenariat les liant pour dix ans. Mais fin 2021, après deux ans seulement, le groupe hennuyer annonçait la rupture de leur relation. "Le souhait de la famille était de pérenniser l'activité de l'entreprise grâce à une enseigne performante, qui partage avec nous des valeurs similaires sur la proximité et les produits frais", avait alors expliqué Carl Mestdagh, président du conseil d'administration de Mestdagh.

Dans une communication interne, le groupe Mestdagh avait aussi évoqué "les difficultés d'approvisionnement", à charge de Carrefour puisque Mestdagh collaborait avec l'enseigne en tant que franchisé.

Pour Intermarché, l’opportunité était notable. Le rachat permettait à cette enseigne française, présente depuis 1991 en Belgique, de doubler de taille du jour au lendemain, et d’avoir pour la première fois des points de vente à Bruxelles. Il restait toutefois à Intermarché à implémenter son modèle de franchise dans les Mestdagh intégrés.

Cela ne s’est pas fait sans mal. Des mouvements de grève ont éclaté. En cause : les inquiétudes du personnel sur ses futures conditions de travail, la commission paritaire des magasins franchisés leur étant moins favorable que la commission paritaire des magasins intégrés (à savoir gérés en propre par l’enseigne). Ce vent de contestation n’a nullement dissuadé la direction de Delhaize Belgique d’opter pour le passage sous franchise de l’ensemble de ses 128 supermarchés gérés par l’enseigne, en totale rupture avec son modèle.

À lire aussi

Un groupe à deux vitesses

"Je suis convaincu que ce plan de croissance est la seule solution pour garantir un avenir durable pour notre entreprise, nos magasins, nos partenaires et nos collaborateurs", avait alors justifié Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize, évoquant un groupe à deux vitesses. Les magasins affiliés (AD, Proxy, Shop&Go), arguait-il, ont vu leurs parts de marché augmenter de manière constante alors que les supermarchés restaient à la peine.

Colruyt va reprendre 28 magasins Match. ©Christophe Bortels

Là encore, le personnel s’est dressé comme un seul homme pour dénoncer cette manœuvre, qui permettait à Delhaize de s’en défaire sans devoir payer le moindre préavis. Des supermarchés sont restés fermés parfois pendant de longues semaines, les travailleurs dénonçant, comme chez Intermarché, la dégradation attendue des conditions de travail, sans réussir à faire bouger la direction.

La direction a fait le gros dos, dans l'attente de l'essoufflement du mouvement, en faisant notamment appel à la justice pour casser les piquets de grève. À ce jour, 51 supermarchés ont trouvé un repreneur indépendant. Les premiers supermarchés franchisés ont ouvert leurs portes, sans incident. "Il n'y a pas d'action prévue et c'est un geste tristement symbolique, qui témoigne de la résignation des travailleurs", expliquait, mercredi, la permanente Setca, Fabienne Meulemans, lors de l'ouverture du premier supermarché franchisé à Bruxelles.

Évolution contrastée

À l'instar de Delhaize, l'enseigne Carrefour enregistre également une évolution contrastée de ses ventes entre ses magasins franchisés - plus de 600 - et ses supermarchés Market et ses hypermarchés. Dans les 83 magasins exploités en propre, les ventes ont baissé de 2,4 % pour atteindre 1,82 milliard d'euros en 2022, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 0,7 % pour atteindre 2,05 milliards chez les franchisés, relatait le Standaard voilà quelques mois.

Et puis, il y a la question de la rentabilité. "Le fait que nos hypermarchés se trouvent dans la commission paritaire 312 est problématique", avait souligné le CEO de Carrefour Belgique, Geoffroy Gersdorff, expliquant que l'enseigne paie les salaires les plus élevés du secteur. "Le statu quo n'est pas une option", ajoutait-il. Fin de non-recevoir des syndicats.

Toucher à la rémunération est également l’approche de la direction de cora (groupe Louis Delhaize, qui appartient aussi à la CP 312), alors que la chaîne d’hypermarchés est à nouveau à la peine après l’embellie de la période Covid. À l’époque, ses rayons espacés avaient été appréciés par les clients désireux de garder leurs distances. Depuis lors, les 7 cora sont à nouveau en grande difficulté. Le groupe Louis Delhaize est, certes ,disposé à renflouer les caisses pour autant que le personnel fasse un effort, en matière d’acquis ou de jours de congé.

Est-ce à dire que voilà d'autres candidats à la franchise ? "Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de céder des magasins à des indépendants. La combinaison entre magasins propres et indépendants est importante. Une chaîne doit connaître son métier et comprendre ses clients. Pour cela, nous devons exploiter nous-mêmes une partie de nos magasins", assurait, en avril dernier, Geoffroy Gersdorff, dans une interview au Tijd. La question n'est pas - encore ? - à l'ordre du jour chez cora.

À lire aussi

Contexte concurrentiel

Dans ce contexte concurrentiel qui pousse plus d’une enseigne à trouver des parades pour être plus compétitive, les grandes surfaces sont aussi victimes des achats transfrontaliers. Parmi les 7 cora, ce sont les hypermarchés les plus proches d’une frontière - Hornu et Messancy - qui souffrent, justement, le plus. Les consommateurs franchissent les frontières pour remplir à ras bord leurs caddies au détriment des grandes surfaces alors que les commerces de proximité, notamment ouverts le dimanche, servent plutôt d’appoint.

Cet exode est loin d'être négligeable. "Ces achats sont sur une courbe ascendante et cela va s'accélérer", soulignait début juillet Dominique Michel, CEO de Comeos, la fédération belge pour le commerce et les services. C'est la France qui attire toujours plus les consommateurs : les achats de produits alimentaires et de première nécessité (shampoing, nettoyage…) ont atteint 423 millions d'euros au premier trimestre, contre 250 millions l'an dernier pour la même période. Les Pays-Bas arrivent loin derrière avec 141 millions d'euros, alors que l'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg cumulent 126 millions.

Les raisons du différentiel de prix sont connues : des salaires plus élevés en Belgique par rapport à la France - notamment en raison des charges sociales -, une TVA plus favorable chez nos voisins français et, bien entendu, une force de frappe commerciale incomparable.

La Belgique peut sans doute commencer par balayer devant sa propre porte et apporter les solutions qui donneront une bouffée d'oxygène à la grande distribution confrontée à une multiplication de taxes qui influence le prix final. Myriam Delmée, vice-présidente du Setca, cite en premier la fiscalité sur la TVA, qualifiée de "taxe injuste qui pousse le consommateur belge dans les magasins français ou néerlandais".