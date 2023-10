La BCE avance sur l’euro numérique : "Il faut deux conditions pour que cela marche"

L’euro numérique a franchi une étape clé cette semaine avec la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) d’ouvrir la phase préparatoire du projet. “Tel qu’envisagé à ce stade, l’euro numérique serait une forme numérique d’espèces qui pourrait être utilisée pour tous les paiements numériques dans l’ensemble de la zone euro. Il serait largement accessible, gratuit pour les utilisations de base et disponible à la fois en ligne et hors ligne. Il offrirait le plus haut niveau de confidentialité et permettrait aux utilisateurs d’effectuer des paiements instantanés en monnaie de banque centrale”, souligne le communiqué publié mercredi. À l’instar des billets de banque, il s’agirait donc d’un moyen de paiement anonyme et gratuit.