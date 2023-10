L'ancienne auditrice générale du régulateur de la concurrence proposée au Conseil d'administration de bpost

M. Peeters a été nommé au poste de CEO le mois dernier. Il prendra ses fonctions le 1er novembre. L'Etat belge, qui détient encore 51% de bpost, le propose donc également comme nouveau membre du conseil d'administration.

Deux autres personnes doivent y faire leur entrée pour remplacer Laurent Levaux, dont le mandat d'administrateur a expiré, et Mohssin El Ghabri, qui a démissionné avec effet immédiat le mois dernier.

La candidature de Véronique Thirion est ainsi avancée. Depuis 2022, Véronique Thirion est associée chez Advolis-Orfis, un cabinet d'audit et de conseil français, et agit en tant que mandataire indépendant pour différents régulateurs dans les domaines du droit de la concurrence et de la conformité réglementaire, explique bpost.

Le groupe postal essaie de s'extraire d'une période assez agitée. Le prédécesseur de Chris Peeters, Dirk Tirez, a dû se retirer fin 2022 après le constat d'irrégularités dans l'adjudication de la concession de la distribution de journaux.

Lorsqu'elle était auditrice générale de l'ABC, Véronique Thirion a été impliquée ces dernières années dans une enquête du régulateur sur le secteur du gardiennage. Comme il avait été mis en cause dans cette affaire, Jean-Paul Van Avermaet avait dû à l'époque, lui aussi, renoncer à son poste de CEO chez bpost. Avant son passage à la tête de l'entreprise publique, il avait dirigé la société de gardiennage G4S.

Le troisième nom présenté aux actionnaires le 23 novembre est Denis Van Eeckhout qui compte une expérience de plus de 30 ans dans le secteur public. Il a occupé des fonctions à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne et au Service Public fédéral Santé. Il a également été secrétaire général d'Inter-Environnement Wallonie (IEW) et chef de cabinet du ministre wallon de l'Énergie et de la Mobilité Philippe Henry jusqu'en 2020.