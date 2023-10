Le studio belge BXVentures dévoile ses trois premières “Climate Tech”

Avec trois autres personnes rompues au capital à risque et à la création d’entreprises innovantes (Olivier Thirifays, Antoine Duboscq et Romain Decorps), Fernand Dimidschstein ambitionne de “transformer la R&D de pointe en entreprises, commercialement prospères, favorables à la planète”. L’une des spécificités de BXVentures, dont le siège est à Bruxelles, réside dans la volonté de travailler avec des laboratoires universitaires. BXVentures veut être, pour les universités, un canal additionnel pour faire sortir des projets des labos. “Nous avons des contacts avec l’ensemble des universités belges”.

Des premiers projets sont en train de voir le jour. "On a déjà lancé trois start-up et une quatrième est sur le point de se concrétiser”, nous ont fait savoir Fernand Dimidschstein et Olivier Thirifays. Parmi ces trois premières jeunes pousses, on trouve deux projets belges : Living Forest, projet développé au sein du Smart Gastronomy Lab de l’ULiège, et Thermo Power Systems, qui est issu d’une collaboration avec l’UCLouvain. La troisième start-up est Fex Energy, projet de batteries solides développé avec l’Université McGill de Montréal.

Décarboner l’industrie

La start-up Thermo Power Systems, qui vient d’être créée par BXVentures avec Frédéric Lani (docteur en science des matériaux de l’UCLouvain), s’appuie sur plusieurs années de recherche menées par le professeur Pascal Jacques et l’Institut de mécanique, matériaux et génie civil de l’UCLouvain (laquelle bénéficiera d’un contrat de licence). La technologie mise au point permet la conversion des pertes de chaleur industrielle en électricité à l’aide de générateurs thermoélectriques durables et à faible coût.

Pour Olivier Thirifays, cette première collaboration avec l’UCLouvain démontre la capacité de BXVentures de travailler aux côtés des universités pour accélérer le lancement de Climate Tech ancrées dans la recherche académique. “Thermo Power est une étape cruciale vers la décarbonation de nos industries et la réduction des émissions de CO2, dit-il. Cette collaboration innovante a permis de combiner les expertises de l’UCLouvain et de BXVentures afin de traduire la recherche de pointe en solutions prêtes pour le marché”. Thermo Power Systems va désormais être accompagnée par les équipes du studio BXVentures. L’objectif est à la fois de traduire la solution en opportunités commerciales et de préparer une première levée de fonds avec des co-investisseurs.

Un premier fonds pour lancer 30 Climate Tech

BXVentures, qui dispose de bureaux à Montréal et à New York, annonce, par ailleurs, avoir avancé sur la création d’un premier fonds "Climate Tech”. "Notre objectif est de lever entre 200 et 250 millions de dollars auprès d’investisseurs américains et européens”, indique Fernand Dimidschstein, qui s’est rendu récemment aux États-Unis pour rencontrer des fonds d’investissement susceptibles d’entrer dans le fonds de BXVentures. "Nous espérons faire un premier 'closing' à 100 millions de dollars d’ici six mois”.

L’enjeu, pour BXVentures, est de réussir à intéresser des family offices, des investisseurs institutionnels et des fonds de private equity à la transition climatique. Le studio belge cible cinq grands domaines : agriculture/alimentation, énergie, mobilité, nouveaux matériaux et ressources naturelles. L’ambition est de créer trente Climate Tech en Europe et aux États-Unis à un horizon de quatre ans.