On le sait, le secteur de la construction est souvent pointé du doigt pour son empreinte écologique. Mais là comme ailleurs, un vent nouveau souffle. Les donneurs d’ordre se montrent de plus en plus soucieux d’imposer des normes strictes et respectueuses de l’environnement en optant pour des matériaux plus durables.

Située sur l’avenue du Port à Bruxelles, la start-up BC materials entend apporter sa pierre à l’édifice de cette révolution verte en cours avec un double objectif : s’inscrire dans une démarche résolument circulaire et proposer des prix certes encore plus élevés mais de plus en plus compétitifs par rapport aux matériaux traditionnels utilisés dans la construction.

guillement “Nous travaillons à partir de terres locales que nous allons transformer en blocs de terre crue compressée et cela avec trop peu d’énergie car nos machines sont électrifiées et fonctionnent à l’énergie renouvelable. Il n’y a donc ni utilisation d’énergie, ni processus de cuisson de la terre”

Son arme secrète : l’utilisation de la terre crue, en transformant de la terre excavée en matériaux de construction circulaires. “La terre crue est circulaire dans son origine et sa destination. Comme le matériau n’est pas cuit, si on décide un jour de démonter et de broyer un bloc de terre crue, on peut le rejeter à la terre sans qu’elle ne soit polluée ou on peut nous le ramener. Avec nos machines, et sans rajouter ni ciment, ni sable, ni autre chose, on peut reformer le bloc à l’identique. C’est donc réutilisable à l’infini et aucun autre matériau sur terre n’a cette propriété”, s’emballe Nicolas Coeckelberghs, l’un des quatre fondateurs de la start-up. Et d’ajouter : “Ce n’est pas un hasard si on construit au départ de la terre crue depuis des millénaires”.

90 % d’émissions de CO₂ en moins

BC materials a vu le jour il y a environ cinq ans : elle est en réalité une société coopérative, spin-off de la SPRL BC architects&studies créée par les quatre mêmes fondateurs, la première employant une dizaine de personnes, la seconde une vingtaine. “Mais BC, c’est une grande famille, même si ce sont deux sociétés distinctes. Il y a des projets sur lesquels nous collaborons et chacune des deux sociétés connaît les projets de l’autre.”

Mais revenons à BC materials. “Nous travaillons à partir de terres locales que nous allons transformer en blocs de terre crue compressée et cela avec trop peu d’énergie car nos machines sont électrifiées et fonctionnent à l’énergie renouvelable. Il n’y a donc ni utilisation d’énergie, ni processus de cuisson de la terre”, explique encore Nicolas Coeckelberghs. Ces blocs de construction à base de terre excavée, récemment commercialisés sous la marque Léém, présentent des performances environnementales indéniables : leur production entraîne 90 % d’émissions de CO₂ en moins que celles des briques en terre cuite.

Gros potentiel de baisse des prix

Et grâce à des partenariats industriels avec les usines Vande Moortel Bakstenen (Oudenaarde) et Claesen Beton (Lummen), BC materials passe désormais à la vitesse supérieure en proposant donc des blocs de terre compressée et moulée mais aussi des enduits d’argile pour la finition des murs, du pisé (pour les murs ou les meubles) et à l’avenir des chapes en terre et des peintures d’argile. Si la production était limitée la première année d’exploitation à 150 tonnes de matériaux de construction, elle a doublé après un an et elle devrait atteindre le cap des 1 000 tonnes cette année. Et le potentiel est encore gigantesque quand on sait que chaque année environ 37 millions de tonnes de terres sont excavées dans notre pays, dont la majeure partie disparaît d’ailleurs inutilisée dans les mines et carrières.

guillement Nous avons un gros potentiel de baisse du prix de nos produits grâce à l’augmentation des volumes, là où les matériaux conventionnels vont, eux, augmenter avec la hausse des prix du sable, du ciment ou des énergies fossiles”.

Et les prix ? S’ils restent encore plus élevés que certains matériaux classiques, la start-up a annoncé, en septembre, une réduction de 39 % des prix de ses blocs de terre. Pas mal en période de grosse inflation… “Auparavant, nous vendions un bloc au prix de 60 euros/m2, désormais c’est au prix de 40 euros”, confirme Nicolas Coeckelberghs grâce notamment à l’accroissement des capacités, nées des partenariats industriels. “Nos matériaux sont encore 15 à 25 % plus chers qu’un bloc de terre cuite ou en béton. Mais la grande différence, c’est que nous avons un gros potentiel de baisse du prix de nos produits grâce à l’augmentation des volumes, là où les matériaux conventionnels vont, eux, augmenter avec la hausse des prix du sable, du ciment ou des énergies fossiles”, rajoute-t-il. Et d’enchaîner : “Nos clients sont des entrepreneurs, des artisans et de grosses entreprises du BTP et qui travaillent avec des architectes qui sont sensibilisés aux enjeux liés au développement durable et qui veulent s’inscrire dans une transition écologique”.

La start-up, profitable depuis 2020, est surtout active dans le Benelux et un peu en France. “D’un point de vue environnemental, l’utilisation de la terre crue n’a de sens que dans la mesure où elle s’inscrit dans une démarche locale. Exporter nos matériaux, cela n’aurait aucune logique”, complète Nicolas Coeckelberghs.