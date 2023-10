Un nouveau robot humanoïde en test chez Amazon pour "libérer ses employés"

Désormais, un nouveau venu vient de faire son apparition dans les centres de distribution. Digit, le robot doté de membres aux allures humaines, est en phase de test dans le site de Seattle aux États-Unis. Le leitmotiv d’Amazon : “libérer nos employés, pour leur offrir ainsi une opportunité de mieux servir notre précieuse clientèle”.

Robots et employés vont désormais collaborer dans les entrepôts. ©Amazon

Concrètement, ce robot humanoïde déplace, saisit et manipule des objets. En outre, Digit a également la capacité de se déplacer dans les escaliers et de passer divers obstacles verticaux. Une prouesse pour la multinationale qui n’était alors capable que de créer des robots sur roues. L’objectif d’Amazon avec Digit est donc de l’intégrer dans le processus de travail de ses employés, permettant au robot d’effectuer des tâches qui étaient jusqu’à présent réservées aux humains, notamment le levage et la manipulation d’objets.

Les syndicats protestent

Une nouvelle qui n’est pas passée auprès des employés de la firme et des syndicats. Les inquiétudes concernant la suppression d’emplois ont été soulevées, notamment par Stuart Richards, membre du Syndicat Général, Municipal, Chaudronniers et Alliés (GMB Union), qui a qualifié l’automatisation d’Amazon de “course effrénée aux suppressions d’emplois”.

Si Amazon a, depuis sa création, créé de nombreux emplois, la tendance est dorénavant à la baisse. En 2021, 1,6 million d’employés travaillaient au sein de la multinatoinale, contre 1,54 million l’année suivante. Et la société du milliardaire Jeff Bezos ne s’arrête pas là puisque durant le premier trimestre de cette année, pas moins de 27 000 emplois ont été supprimés.

En guise de réponse aux craintes de nouvelles pertes d’emploi, Amazon a contre-argumenté en soulignant que l’automatisation a également contribué à la création de “centaines de milliers de nouveaux emplois”, y compris “700 catégories de nouveaux types d’emplois, dans des rôles qualifiés, qui n’existaient pas auparavant au sein de l’entreprise.”

À noter que Digit n’est encore qu’un prototype. Cette phase d’expérimentation vise à évaluer sa compatibilité avec la cohabitation au sein des équipes de travail humaines, un projet qui devrait donc encore prendre plusieurs années.