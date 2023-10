Comment le Liégeois CE + T est devenu expert mondial de la conversion d'énergie

"Ces moyens additionnels sont destinés à soutenir la forte croissance de la société, en particulier sur les marchés de la transition énergétique, à savoir le stockage et la restitution d'énergie ou encore le remplacement des sources de puissance fossiles par les torches plasma, dont l'émergence et la croissance sont des opportunités fantastiques", souligne le communiqué publié il y a quelques jours.

La société CE + T, qui est le diminutif de Constructions, Électroniques + Télécommunications, "a été créée en 1934 par Joachim Frenckiel, qui était professeur d'électronique à l'université de Liège. Elle était essentiellement basée à Wandre où elle s'est spécialisée au départ dans la conversion d'énergie pour des applications critiques comme des data centers et centraux téléphoniques. Au cours du temps, ce métier a évolué. Les convertisseurs ont été utilisés pour le stockage et la réutilisation de l'énergie", nous explique Robert Eyben, le président du conseil d'administration.

Sept sites de production

Le groupe CE + T dispose aujourd’hui de sept sites de production et autant de centres de R&D. Il produit et commercialise ses systèmes dans le monde entier et opère dans dix-sept sites à travers l’Europe, l’Asie, l’Australie et l’Amérique. Il repose sur quatre sociétés. Il y a d'abord CE + T Power S.A. présentée comme "un acteur de référence, dans les secteurs de l'aéronautique, de la data, des télécommunications, du ferroviaire et du maritime."

Le groupe a racheté, il y a déjà quelques années, la société néolouvaniste Jema qui est le leader mondial des alimentations électriques des accélérateurs de particules et des torches plasma. Son principal client en Belgique est IBA, lui-même leader mondial dans la technologie d’accélérateur de particules à des fins médicales. Une autre société rachetée il y a cinq ans est Alpha Innovations S.A. (l’ancien Philips Wavre) qui est pour sa part une référence dans le domaine médical, le ferroviaire et l’industrie.

Quatrième pilier : CE + T America qui est "un acteur majeur" aux USA dans la transition énergétique, les métros, data centers et télécommunications. "Chacune de ces sociétés contribue au développement d'alimentations électriques servant à la production d'hydrogène vert, au remplacement de générateurs diesel, à la réalisation de microréseaux, d'infrastructures 5G…", souligne le communiqué.

Doublement du chiffre d’affaires

CE + T compte 350 collaborateurs et réalise cette année un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros avec l’objectif de dépasser 100 millions d’euros d’ici deux ans. "C'est une entreprise profitable depuis toujours, même si elle a souffert du Covid et de ne pas pouvoir livrer en Russie. Nous espérons réaliser un Ebitda (NdlR résultat opérationnel) de sept millions d'euros cette année", nous explique Robert Eyben.

En sept ans, le chiffre d’affaires et le nombre de personnes employées ont doublé.

Parmi les actionnaires historiques, on retrouve l’invest public liégeois Noshaq (ex-Meusinvest) et Wallonie Entreprendre (la SRIW) auxquels viennent de se joindre la SFPIM et Crédit Mutuel Equity. Les quatre actionnaires institutionnels détiennent 40 % du capital. Le solde de 60 % est détenu par les cadres au travers d’un holding.