Harmoniser les commissions paritaires dans la distribution : ce n’est pas gagné d’avance

Le groupe Colruyt, faut-il le rappeler, travaille essentiellement avec des magasins intégrés (Colruyt Meilleurs Prix, Okay…), la seule exception étant les Spar (Group Colruyt). Et de plaider pour une harmonisation des commissions paritaires, bien plus favorables aux entrepreneurs franchisés notamment en termes de rémunération du personnel et de flexibilité des heures d’ouverture, notamment le dimanche. Ouvrir le dimanche, c’est un surcoût salarial de 300 % pour un magasin intégré.

Pirouette

Les syndicats ont aussi pointé une dérive de la part de certains entrepreneurs qui utilisent les ficelles de la législation pour rester au sein de la commission paritaire 202.01, réservée aux indépendants qui possèdent deux magasins au maximum.

La pirouette consiste alors à créer des sociétés distinctes où l’entrepreneur logera à chaque fois deux magasins, et pas plus, de quoi éviter de voir l’ensemble de ses activités intégrées dans la commission paritaire 202, moins souple, donc.

L'intérêt ? "Les rémunérations sont plus basses, le personnel doit travailler 36 h 30 au lieu de 35 et peut prester sur six jours semaine au lieu de cinq", dénonçait, voilà une semaine, Myriam Djegham, secrétaire nationale de la CNE, en pointant spécifiquement les repreneurs du Delhaize de Nivelles.

Le ministre de l’Économie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), se dit conscient des disparités entre les différentes commissions paritaires.

"Il n'est pas acceptable que les pratiques de certains employeurs puissent conduire à un nivellement par le bas des conditions de travail au sein du secteur", évoquait-il début octobre, en s'engageant à fournir "des pistes de solutions", aux partenaires sociaux. Ce n'est pas gagné d'avance, tant les positions sont opposées.