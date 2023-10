Sébastien Portes (Club Med) : "Nous nous sommes donné les moyens de construire la notoriété de la marque en Flandre, et derrière, nos revenus"

En 2011, en effet, Sébastien Portes, sorti d'HEC Paris et passé faire ses classes chez Procter&Gamble, rejoint les rangs du Club Med. Il est brand manager pour la France… la Belgique et la Suisse, déjà. Il sera bientôt "brand director worldwide", supervisant la stratégie, l'identité visuelle et les campagnes de la marque renommée pour ses resorts haut de gamme tout compris. Avant de s'envoler pour Hong Kong en février 2015. Il y devient directeur général pour Hong Kong et Taïwan, "deux petits marchés à l'époque mais avec un gros enjeu de développement commercial". Sous sa houlette, le nombre des clients double en cinq ans (passant de 10 000 clients pour chaque marché à 20 000). En boostant notamment les séjours de sports d'hiver auprès de "clients ayant une forte appétence pour le ski."

Et puis, c'est le débarquement, en juillet 2020, "entre deux périodes de lockdown", en Chine. En pleine crise Covid. "J'ai atterri à Shanghai, dans la tour de Fosun, au plus près de notre actionnaire, sourit Sébastien Portes en charge des ventes et du marketing. J'étais en contact permanent avec les équipes de Fosun Tourism Group, la division tourisme de Fosun international."

Depuis 2015, Fosun est le propriétaire du Club avec environ 98 % du capital, le solde étant au management. "Il fallait continuer à développer la marque en Chine : nouvelles implantations et nouveaux concepts comme les Club Med Joyview qui n'existent qu'en Chine. On vient d'ouvrir cette semaine le dixième à Nanjing. Ce sont des resorts situés à deux heures des grandes mégalopoles. L'idée : permettre aux familles de découvrir le Club le temps d'un week-end et leur donner envie d'aller ensuite séjourner dans nos resorts premium du pays ou d'ailleurs. Dans les Club Med Joyview, on a testé un modèle 'dépackagé' avec chambre et petit-déjeuner, comme le concept hôtelier classique, et possibilité de réserver le forfait tout compris en supplément. De quoi rendre, une nouvelle fois, le Club très accessible."

Le développement du groupe en Chine a été évidemment fort perturbé par le Covid. Le marché n'a rouvert qu'en janvier avec l'arrêt de la stratégie 'zéro Covid'. "On est actuellement dans la phase qu'on a pu observer en Europe il y a douze ou dix-huit mois, ce que l'on appelle le revenge travel, cette boulimie de vacances soudaine pour rattraper ces trois dernières années."

Après un an en Chine, Sébastien Portes, dont la fille est née sur place en novembre 2020, rentre en France. Une "décision familiale". Il "quitte à contrecœur" le Club Med. Mais ce ne sera que temporaire. Il travaille chez Verisure (spécialiste de l’alarme télésurveillée), quand le Club le rappelle. "J’ai sauté sur l’occasion", indique ce féru de sports et de musique, installé, depuis juillet avec sa famille, dans le quartier du Châtelain à Bruxelles. "Nous sommes ravis", dit-il, avouant combien il apprécie la qualité de vie de notre capitale.

Activer les ventes en Flandre

En Belgique, le nouveau patron trilingue (français, anglais, espagnol), entend activer les ventes au nord du pays, où le potentiel est élevé. Une stratégie qui n’est pas neuve… mais qui semble s’accélérer. "À côté de nos trois boutiques à Bruxelles et Liège, et d’une boutique en franchise à Namur, nous avons ouvert en janvier, en propre, un vrai lieu de vente très haut de gamme à Anvers, une ‘boutique-appartement’. Elle remplace l’ancien point de vente et est aussi un lieu de réception et d’événements. En outre, sur les deux dernières années, nous avons signé des contrats avec des agences de voyages pour y ouvrir des ‘corners’ Club Med. Nous sommes passés de quatre ou cinq corners à Bruxelles et au sud du pays à une quinzaine aujourd’hui, dont la moitié en Flandre."

Enfin, le Club s’est associé avec une agence flamande pour se rapprocher des médias locaux et des influenceurs. "Nous nous sommes donc donné les moyens de construire la notoriété de la marque et, derrière, nos revenus sur la Flandre." Avec l’idée que "le rythme de développement au nord du pays soit deux fois plus élevé qu’en Wallonie et à Bruxelles. Si on vise 5 % de croissance au sud, on ira chercher 10 % de croissance en Flandre."

Pour l’heure, le Club compte en Belgique - toujours dans le top 5 des marchés du groupe -, "un peu plus de 60 000 clients dont 80 % de francophones." Et son chiffre d’affaires "qui confirme cette année le rebond post-Covid 2022, est en hausse, aussi bien au nord qu’au sud du pays"…

"Le tourisme doit s’adapter aux crises"

Conflits. Covid, durabilité et impact environnemental, guerre en Ukraine et conflit israélo-palestinien… : "Le tourisme doit en permanence s'adapter à des crises de toute nature", explique Sébastien Portes qui est arrivé au Club Med lors du Printemps arabe en 2011. "Après le Covid et le rebond de 2022, il y a une vraie demande aujourd'hui. Notre rôle est de limiter les aléas pour le client, de rendre nos conditions commerciales les plus flexibles possible pour nous adapter à des ruptures de destinations", souligne-t-il encore.

Fosun. En septembre, en marge de la publication des résultats d'un premier semestre "record", le PDG du groupe de villages de vacances, Henri Giscard d'Estaing, n'excluait pas "une ouverture du capital à des partenaires stratégiques minoritaires." À hauteur de 20 à 30 %, dit-on. "Dans l'objectif éventuel de renforcer le potentiel de développement et de croissance du Club." Des discussions seraient en cours.

En quelques dates :

6 juin 1980 : Naissance de Sébastien Portes à Paris.

2004 : Après ses études à HEC Paris, il entre chez Procter&Gamble.

2011 : Il rejoint le Club Med.

2021 : Il devient directeur du développement en France de Verisure.

1er octobre 2023 : Il est vice-président du Club Med pour le Benelux, l’Allemagne et la Suisse.