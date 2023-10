Franchisation : qu'est-ce qu'un bon repreneur ? "Le candidat idéal doit connaître le facteur et le bourgmestre"

Mais c'est quoi, un bon candidat ? "Ce sera un acteur de la vie locale. Il doit bien connaître sa région et connaître tout le monde dans sa zone de chalandise, c'est-à-dire : aussi bien le facteur que le bourgmestre, explique Jean-Emmanuel Staes, Business Developer chez Spar. C'est comme cela qu'il peut se différencier de la concurrence."

Voilà un bon point de départ. Mais ce n'est pas suffisant. "Prenons le cas d'un candidat qui arrive avec un nouveau projet. Nous allons d'abord réaliser une étude de marché interne, c'est-à-dire : évaluer le potentiel de chiffre d'affaires en année 3, lorsque le magasin est en rythme de croisière."

Bonne localisation

De quoi notamment s'assurer que la localisation est optimale et déterminer le chiffre d'affaires par rapport à la surface envisagée du magasin. Avoir trop de mètres carrés, c'est payer plus de frais d'aménagement et d'énergie, sans retour sur investissement. Si le constat est positif, la même étude est menée par un bureau externe, indépendant de Colruyt. "Cela nous permet d'avoir un avis neutre."

En cas de feu vert, les choses sérieuses peuvent alors commencer par l'élaboration d'un plan financier. Le candidat, qui a bien été screené avant toute chose, doit alors boucler son plan de financement. "Nous l'accompagnons dans trois, quatre banques locales, à nouveau pour jouer la carte de la proximité", poursuit Jean-Emmanuel Staes.

Win-win

L'adossement à une enseigne comme Spar facilite les choses auprès des banques, qui sont rassurées sur la viabilité du business. "Cela permet au candidat de ne devoir apporter qu'environ 20 % de fonds propres par rapport à la somme empruntée." C'est lui qui doit financer l'aménagement intérieur.

Débute alors une période de formation obligatoire de deux, trois mois. "Cela peut paraître court par rapport à des concurrents mais il y a un encadrement poussé de notre part avant et après l'ouverture du magasin." Lorsque le magasin est ouvert, l'équipe "Sales" prend la main. "Un conseiller va passer toutes les deux trois semaines pendant toute la vie du magasin." L'indépendant peut faire appel à des experts, notamment pour les produits frais. "C'est là où il y a de la marge. Donc, si le frais ne marche pas, il faut intervenir rapidement pour rectifier le tir."

En fait, l'enseigne connaît parfaitement son franchisé. Chez Spar, il bénéficie du système d'approvisionnement automatique de Colruyt. C'est aussi le système de caisses de Colruyt. "On sait ce qui rentre et ce qui sort. Cela veut dire que l'on connaît la marge du magasin au jour le jour."

Cela permet de prodiguer des conseils à l'indépendant. "Nous pouvons voir s'il s'est trompé dans l'aménagement des produits. Peut-être met-il trop en avant des produits à faible rotation ou à faible marge ?" Libre à lui de s'adapter, ou non. L'intérêt de Spar ? "Nous gagnons notre argent sur les produits que nous lui vendons." Bref, c'est du win-win, du gagnant-gagnant : plus l'indépendant vend, plus il gagne sa vie, et plus Spar engrange aussi des rentrées financières.