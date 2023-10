Elon Musk s’en prend à Wikipedia et propose un milliard de dollars pour changer le nom de la plateforme

”Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la fondation Wikimedia reçoit autant d’argent ?”, a-t-il notamment demandé, “Ce n’est certainement pas nécessaire pour faire fonctionner Wikipedia. Vous pouvez littéralement faire tenir une copie de l’intégralité du texte sur votre téléphone ! Alors, à quoi sert l’argent ? Les esprits curieux veulent savoir…”, a-t-il ajouté.

Dans un autre tweet, il a proposé de leur donner un milliard de dollars pour changer renommer la célèbre plateforme en “Dickpedia”, le mot “dick”, signifiant “pénis” en anglais.

La raison de toutes ces attaques incendiaires ? Il accuse la plateforme de propager l’idéologie wokiste. Pour Jimmy Wales, le fondateur de Wikipedia, les attaques de Musk sont liées au fait que la plateforme a fait de la lutte contre les fake news son cheval de bataille.

Des internautes ont réagi à ces attaques en précisant que la Wikimedia Foundation se veut justement transparente, en précisant à quoi est utilisé l'argent, ce qu'on peut consulter dans la section "Where your money goes".