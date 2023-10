Médicaments pour déboucher le nez : une alerte lancée sur "des effets indésirables très graves"

”Des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux peuvent se produire après utilisation de médicaments vasoconstricteurs (pseudoéphédrine) destinés à soulager les symptômes du rhume. Le risque est très faible mais ces événements peuvent se produire quelles que soient la dose et la durée du traitement”, annonce l’agence sur son site ce lundi.

Trop précipité, selon les groupes pharma

Les fabricants ont quant à eux qualifié cette mise en garde de hâtive. Pour Jean-Michel Dogné, chef du Département de pharmacie et pharmacovigilance à l’UNamur, cette annonce est une bonne chose. Si les alertes à propos de ces médicaments ne sont pas “neuves” et que des doutes étaient régulièrement émis ces dernières années, pour lui, l’usage important nécessite un recalibrage.

”Il y a un arbitrage pour les produits avec pseudoéphédrine. Une balance bénéfices/risques. Chez nous, on connaît surtout le Sinutab par exemple. Et ces médicaments signalés par l’ANSM sont parfois utilisés en coupe-faim ou en psycho-stimulants, ce qui augmente les risques”, explique le professeur.

”On recommande de les utiliser pendant la période la plus courte et aux doses les plus faibles et seulement lors des symptômes. Même si les risques sont faibles, il faut être prudent. Certains pays exigent des ordonnances pour ce genre de produits”, poursuit-il.

Les sprays non concernés mais pas sans risques

”Les sprays nasaux ne sont pas concernés mais il y a d’autres événements indésirables chez les personnes hypertendues à cause de ces sprays. Et ils provoquent des rhinites, une dépendance et même les symptômes pour lesquels ils sont utilisés, lorsqu’on les prend trop longtemps”, renchérit-il.

”Il est donc intéressant de rappeler que ces produits ne sont pas des produits aussi banals que le rhume en tant que tel. Il faut être très vigilant et faire attention à la façon de les utiliser, en particulier chez les patients prenant des produits pour le cœur. Ce ne sont pas des produits anodins”, ajoute-t-il.

Une perte pour les groupes pharma ?

Enfin, à la question de savoir si les entreprises pharmaceutiques pourraient perdre de l’argent à la suite de cette alerte, il se veut nuancé. “Je ne pense pas qu’elles soient perdantes. En cas de soucis, cette industrie risque de perdre davantage en réputation qu’en bénéfices si on limite les usages. Elles ont tout intérêt à être prudentes. Tout est écrit sur les notices, il faut maintenant respecter ces précautions”, termine-t-il. Contactée, l'AFMPS, le régulateur belge, n'a pas encore répondu à nos questions. Mais à en croire le professeur, la prudence devrait être également de mise.