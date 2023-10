Une compagnie low cost saoudienne débarque à l’aéroport de Bruxelles

Plus que jamais l’Arabie saoudite affirme ses ambitions dans le secteur aérien. Pour rappel, la monarchie pétrolière s’est fixé l’objectif de tripler le trafic aérien du pays à 330 millions de passagers d’ici la fin de la décennie, avec près de 100 millions de touristes visitant le pays chaque année. L’idée est de faire de l’Arabie saoudite un “hub international” de l’aviation et un “centre logistique mondial”, avec plus de 250 destinations internationales connectées d'ici 2030. Et Bruxelles fait partie de la toile d’araignée déployée par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, à la tête de ce projet aérien. La compagnie à bas prix saoudienne Flynas commencera ainsi à opérer des vols directs entre Djeddah en Arabie saoudite et Brussels Airport à partir du 2 décembre 2023. Flynas, qui appartient au puissant Kingdom Holding Company, proposera trois vols directs par semaine les mardi, jeudi et samedi, opérés par un Airbus A320neo.