Une société montoise de décontamination de déchets médicaux décroche un important contrat en Australie

Selon Sarah Thielens, communication manager et membre du comité de direction, Ecosteryl offre une solution unique pour décontaminer et recycler les déchets médicaux. “Notre système fonctionne entièrement à l’électricité, nous explique-t-elle. Il passe, notamment, par l’application de micro-ondes sur les déchets pendant trois minutes. Cette décontamination par chaleur sèche fait que nous n’utilisons pas d’eau, pas de gaz, pas de vapeur et pas de produits chimiques.”

À lire aussi

Recyclage

Le système de décontamination permet aux déchets médicaux d’être triés et recyclés, plutôt que d’être brûlés ou mis en décharge. Selon Sarah Thielens, c’est ce qui a intéressé son client australien. Ainsi que le fait que le système puisse fonctionner avec de l’électricité renouvelable.

Le client australien va s’équiper d’une plateforme complète, c’est-à-dire deux machines pour décontaminer et une machine pour trier. Le premier contrat, d’une valeur de 1,7 million d’euros, porte sur les deux premières machines. Le second, portant sur la machine de recyclage, devrait rapporter 1 million de plus. Le tout est dépendant de la bonne délivrance des autorisations nécessaires.

“Nous allons installer nous-mêmes les machines et former les équipes sur place, ajoute Sarah Thielens. Ensuite, le client sera autonome. Le contrat est un one-shot, mais, généralement, nos partenaires continuent à nous acheter des pièces de rechange, comme des lames pour le broyeur.”