Chez Punch Powertrain, fabricant de transmissions automatiques, 245 emplois sont à nouveau menacés à Saint-Trond (province de Limbourg, Flandre). C'est ce qu'a rapporté le Het Belang van Limburg ce jeudi et la nouvelle a été confirmée à Belga par le syndicat des métallurgistes ACV-CSC Metea.

Il s'agirait de 193 ouvriers et 52 employés de bureau. L'année dernière, Punch Powertrain avait également procédé à 138 licenciements, dont 115 cols bleus et 23 cols blancs. Au départ, il était même question de 308 licenciements, mais ce nombre pourrait être limité à 138 à la suite d'une consultation sociale.

L'entreprise de Truien emploie actuellement 304 ouvriers et 348 employés.

Dès le deuxième trimestre

La nouvelle série de licenciements lourds devrait avoir lieu dès les deuxième et troisième trimestres de cette année, confirme le syndicat de la métallurgie ACV Metea. L'accord social de l'année dernière s'applique encore jusqu'à la fin de 2023. "Nous sommes maintenant juste un an après la précédente série de licenciements. Je savais qu'il y avait beaucoup de chômage, mais je ne m'attendais pas à ce chiffre. Nous parlons de plus de 60 % des travailleurs", a déclaré Nadia Gueroui, du syndicat chrétien des travailleurs du métal.

Punch Powertrain développe actuellement une transmission hybride basée sur la technologie DCT. L'entreprise a passé un contrat à cet effet avec le groupe PSA, qui comprend, outre Peugeot, les marques Citroën, DS, Opel et Vauxhall. Le début de la production était initialement prévu pour 2022.

"Il y a un nouveau déclin du marché chinois et le passage à la transmission hybride est retardé. Par conséquent, selon la direction, cette période sera très longue à combler par le chômage", déclare M. Gueroui. "J'espère que nous pourrons reparler des recrutements à un moment donné. Nous allons lancer la procédure Renault dès que possible et entamer les négociations. Il existe déjà une base de plan social".