A. C.

A. C.

A. C.

Entre le 23 mars et le 30 avril, 34 entreprises ont été priées par les autorités de fermer leurs portes pour non-respect des règles sanitaires liées au coronavirus, a indiqué la ministre de l’Économie, Nathalie Muylle (CD&V), vendredi matin, en commission parlementaire.

Sur la même période (derniers chiffres disponibles), quelque 1 431 plaintes ont été enregistrées par l’Inspection du bien-être au travail. Cette dernière a effectué 1 142 contrôles d’entreprise à distance et 986 sur place. La ministre a précisé à cet égard que, au début de la crise, l’Inspection "était inondée par les questions et les plaintes". C’est la raison pour laquelle il avait été décidé "dans un premier temps" d’effectuer les contrôles par téléphone, avec visite sur place "en cas de doute ou de feedback négatif du plaignant". La donne a cependant évolué. Selon la ministre, on est passé de 20 % de visites sur place au début de la crise à 55 % aujourd’hui.

Mme Muylle a précisé que ces contrôles avaient débouché sur 736 avertissements simples, 88 avertissements avec un délai de régularisation, 8 procès-verbaux (poursuites possibles par le parquet) et donc "34 entreprises ont été fermées sur ordre de l’Inspection".