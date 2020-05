L'octroi est soumis à conditions, à découvrir ci-dessous. Le gouvernement bruxellois a dégagé 102 millions d'euros à destination des TPE.

C'était annoncé, c'est désormais officiel, validé par le gouvernement bruxellois ce midi. Les indépendants et petites entreprises (0 à 5 employés) qui n'étaient pas obligés de fermer boutique recevront tout de même une prime régionale, de 2 000 euros. Le gouvernement bruxellois dégage 102 millions d'euros pour soutenir ce secteur.

Cette prime sera accessible aux entreprises et indépendants ayant un siège d’exploitation sur le territoire de la région bruxelloise. Concrètement, une seule prime par entreprise ou indépendant pourra être demandée.

Cette prime sera accordée aux indépendants en personne physique et aux très petites entreprises dont le gérant est indépendant qui ont reçu le droit passerelle complet en mars ou avril. Elle sera également conditionnée au fait qu’une majorité des employés de l'entreprise soit en chômage temporaire Covid-19. Ce pour les entreprises dont le gérant n’est pas indépendant et pour les associations dont l’objet social a un caractère économique ou commercial et qui n’ont pas un financement d’origine publique dépassant 50%.

Sont exclues du dispositif, les entreprises ayant demandé la prime unique de 4 000 euros mais aussi toute autre prime mise en place à l’occasion de la crise Covid-19 que ce soit en Région bruxelloise ou dans une autre région ou communauté.

Concrètement, chaque indépendant concerné pourra introduire une demande à partir du début du mois de juin. "A l’instar de la prime de 4.000 euros, tout sera mis en œuvre pour que les démarches administratives soient les plus simples possible et que le paiement soit effectué dans les délais les plus courts", commente la secrétaire d'Etat en charge de la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo), qui conseille également aux entrepreneurs de s’inscrire dès à présent via le site du 1819 pour être informé de la date précise à laquelle le formulaire sera accessible sur le site de Bruxelles Economie et Emploi.

Selon les estimations effectuées par le gouvernement bruxellois, cette prime devrait concerner 50 000 indépendants et entreprises bruxelloises.

"De manière complémentaire aux aides fédérales telles le droit passerelle ou le chômage temporaire, cette prime doit permettre aux TPE et aux indépendants touchés par la crise de bénéficier de liquidités pour passer le cap. En ciblant les petites structures, le gouvernement bruxellois a choisi d’aider celles et ceux pour qui une telle aide peut faire la différence", explique la Barbara Trachte. "Cette mesure concilie efficacité économique, sécurité juridique et capacité opérationnelle de notre administration. Nous mettons tout en œuvre pour que ce dispositif soit rapidement en place et que cette prime soit versée au plus vite à toutes celles et ceux qui y ont droit."