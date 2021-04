La fin du moratoire sur les faillites, actée le 31 janvier dernier, se fait-elle ressentir ? Si l’on se fie aux derniers chiffres publiés par Statbel, l’office belge des statistiques, on peut constater qu’il y a eu 599 faillites au mois de mars, soit cent de plus qu’en février. Un chiffre tristement record depuis octobre dernier, un second moratoire avait été mis en place à partir de novembre pour éviter les faillites alors que les mesures de restrictions pour lutter contre le Covid-19 empêchaient une activité économique complète.

1 445 emplois perdus

Cependant, c’est un chiffre toujours en dessous de ce que le pays connaissait avant la crise. Ne crions pas victoire pour autant car comme le rappelle Statbel, les tribunaux d’entreprises n’ont pas fonctionné dans leur capacité complète en 2020 et les procédures mettent toujours un certain temps.

Les faillites enregistrées en mars ont donc entraîné la perte de 1 445 emplois. Au niveau régional, on constate 311 faillites en Flandre, 182 en Wallonie et 106 à Bruxelles.

© Statbel

Le secteur du transport et autres services reste le plus touché, avec 223 faillites, suivi de la construction (142), du commerce (114) et de l’Horeca (89). Cependant, la fédération Horeca Bruxelles et celle pour la Wallonie assurent que ce chiffre ne pourra que grimper, en particulier si l’Horeca ne peut pas ouvrir pleinement d’ici le mois de mai. Pour le moment, seules les terrasses sont envisagées à partir du 8 mai.

Enfin, Statbel rappelle que pour compenser la fin du moratoire, “le gouvernement a mis en œuvre une réforme afin d’assouplir l’accès à la PRJ (procédure de réorganisation judiciaire)”, qui passe par allègement administratif et l’encouragement de procédures à l’amiable, ce qui pourrait limiter le nombre de faillites “dures”.