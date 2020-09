. Les mots provocateurs du président français Emmanuel Macron d’il y a une dizaine de jours suffisent pour comprendre les tensions cristallisées autour de la 5G. Entre tentative de discrédit des critiques et opposants échaudés, le débat reste bouillant.

Quasiment tous les acteurs, société civile, politiques, opérateurs, constructeurs, se sont prononcés. Ericcson, l’un des quatre fournisseurs mondiaux d’équipements (avec son homologue européen Nokia et les chinois Huawei et ZTE) a d’ailleurs voulu nous donner son point de vue et répondre aux critiques publiées dans La Libre concernant les impacts environnementaux. Viktor Arvidsson, le directeur de la Stratégie d’Ericsson France, a donc répondu à nos questions. Le dossier suscitant tant de tensions, quelques redites sont nécessaires avant d’apporter les précisions.