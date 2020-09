Ça tombe bien, le salon digital « 6 Jours pour Lancer et Développer ma Boîte » est de retour pour inspirer, orienter et outiller tous les Entrepreneurs. « Faire avancer les Entrepreneurs », tel est le credo de la plateforme Wikipreneurs. C’est donc dans l’alignement de cette mission que vient s’ancrer la quatrième édition de « 6 jours pour », un événement 100% digital, qui met à l’honneur les sujets star-up/PME du moment, ainsi que les entrepreneurs/acteurs de l’écosystème/experts qui ont des choses à apporter.



Une période d’incertitudes… et d’opportunités !

Nous vivons une période d’incertitudes, mais également une période remplie d’opportunités : nouveaux comportements, nouveaux besoins, nouvelles réalités, digital, santé, planète… Covid-19 ou non, beaucoup sont aujourd’hui motivés à lancer leur activité ou à la développer.

C’est dans ce sens que « 6 Jours Pour » mettra un point d’honneur aux sujets start-up/PME du moment :

Quels sont les nouveaux modèles d’entrepreneuriat : économie circulaire, new ways of working, modèles innovants et collaboratifs, fintech et legaltech…

Comment rebondir ou tirer parti des récentes évolutions digitales liées au Covid-19 : marketing digital local et international, e-learning, intelligence artificielle, e-commerce… ?

Comment s’inscrire dans les nouvelles tendances du marché et de la société : mobilité, agriculture urbaine, datas, besoin de sens, santé, etc.





6 Jours Pour : concrètement, à quoi vous attendre ?



Pendant 6 jours, du 28 septembre au 03 octobre, vous pourrez jongler entre différents formats digitaux exclusifs. A quoi vous attendre ?

- Environ 25 « live sessions » interactives viendront ponctuer la semaine, avec les entrepreneurs/experts/intervenants publics et acteurs de l’écosystème qui pourront vous aiguiller. Qu’il s’agisse du marketing, du financement, des nouvelles technologies, du rebond, des nouveaux modèles, du management et RH ou encore du marketing, il y en aura pour tous les goûts.



- 8 podcasts retraceront les parcours vécus de 10 entrepreneurs. Découvrez leurs anecdotes, leurs parcours, leurs coups durs, leurs idées et la façon dont ils ont réussi le défi de construire une « nouvelle entreprise ».



- Accédez à 18 conférences pré-enregistrées de 20 min avec un expert et un témoin entrepreneur, sur les sujets clés start/scale-up.



- Profitez également de l’ensemble des outils de www.wikipreneurs.be :

Découvrez le parcours Ready To Start : 13 étapes simples avec tous les outils pour vous aider à démarrer votre activité.

avec tous les outils pour vous aider à démarrer votre activité. Profitez de la Bourse des associés : Un espace de rencontre pour ceux qui cherchent un.e associé.e ou un projet à rejoindre.

pour ceux qui cherchent un.e associé.e ou un projet à rejoindre. Et bien plus encore…

Pendant 6 Jours, apprenons à se lancer, passer à la vitesse supérieure, rebondir, partager les nouveaux modèles, progresser en digital… et construire une nouvelle économie plus résiliente, positive, enthousiaste !



Rendez-vous sur www.6jourspour.be.