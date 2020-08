L’alimentation plus végétale a le vent en poupe. Les alternatives aux protéines animales sont connues. Mais l’une des plus utilisées, le soja, doit être importée du bout du monde et est souvent arrosée de pesticides. Si la Wallonie veut gagner en autonomie alimentaire, il faut développer des filières, du champ à l’assiette, de produits agricoles bien de chez nous. C’est l’enjeu du projet Feverpro, financé par la Région wallonne, auquel participe Lionel Dumoulin, bioingénieur de 25 ans et doctorant à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège).

Le jeune homme travaille à la valorisation des protéines d’une légumineuse pour le moins oubliée : la féverole. Elle est pourtant la première protéagineuse (légumineuse contenant un taux élevé de protéines) cultivée par l’homme, rappelle-t-il. "On connaît la culture de féveroles en Wallonie mais il y a peu d’avantages économiques à la faire par rapport à d’autres légumineuses. Le pois protéagineux est beaucoup plus utilisé dans l’agroalimentaire et donc les agriculteurs se dirigent davantage vers cette culture car il y a des débouchés industriels concrets", explique Lionel Dumoulin. (...)