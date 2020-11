A partir de février, bpost testera la livraison des colis le dimanche

Belga

Bpost lancera le 7 février un projet pilote à grande échelle pour livrer des colis le dimanche, écrit jeudi De Standaard. "Nous livrons déjà le samedi et nous allons désormais étendre ce service, à la demande de quelques clients, au dimanche", explique la porte-parole de l'entreprise postale, Veerle Van Mierlo, au quotidien flamand. "Le projet pilote durera un an. Nous évaluerons en cours de route s'il doit se poursuivre ou non."