Chose promise, chose due. De nouveau autorisée à vendre des masques dans ses rayons suite à la levée de l’arrêté qui en restreignait la vente aux seules pharmacies jusqu’à début mai, la grande distribution versera bien les bénéfices de l’opération à des associations : en l’occurrence, à deux ASBL (le Cawab côté francophone, l’Inter côté flamand) œuvrant en faveur des personnes à mobilité réduite.

En deux semaines, annonce ainsi la fédération du commerce et des services Comeos, plus de dix millions de masques ont déjà été vendus : à prix coûtant, plus un supplément de deux centimes par masque reversés aux associations, le total avoisinant les deux cent mille euros.