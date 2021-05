Restructuration de la dette

Dans la foulée, Yonderland a officiellement achevé la restructuration de sa dette entamée à l’automne dernier, profité d’une injection de capital de 25 millions d’euros et accueilli deux nouveaux membres dans son conseil d’administration : Daniel Ropers, ex-CEO de bol.com, et Robert Bensoussan, ex-CEO de L.K. Bennet, par ailleurs déjà membre du conseil d’administration des enseignes Celio et Lululemon.

En pratique, la restructuration financière a vu les banques prendre une participation, sans pour autant – et c’est ce qui avait été un temps sous-entendu, voire craint – confisquer une once d’autorité dans le chef de ses actionnaires, la société d’investissement française PAI Partners et la direction actuelle de Yonderland. “Cette procédure financière donne au groupe une puissance de frappe supplémentaire […] pour développer davantage la stratégie de croissance envisagée”, indique Frederic Hufkens, CEO de Yonderland, cité dans le communiqué du groupe. “Un futur où les magasins resteront le cœur de l’organisation et où la stratégie omnicanale sera plus encore perfectionnée”, ajoute-t-il, se félicitant de l’élargissement du conseil d’administration, les deux ex-CEO ayant une expérience qui dans l’e-commerce, qui dans la vente au détail.

Un pop-up pour Juttu à Knokke

La présence physique en rue reste donc d’actualité. Même si, pour l’heure, il ne s’agit pas encore de nouveaux points de vente. Du moins en Belgique, où le groupe compte 40 A.S.Adventure et six Juttu, cinq Yaya et un The North Face. Ces derniers mois, A.S. Adventure a opéré deux déménagements, à Turnhout et Waterloo, vers de plus grandes surfaces. Le 13 mai, Juttu ouvrira un Summer Store temporaire à Knokke, qui, à l’automne, sera déplacé à Louvain, pour une version… Winter Store.