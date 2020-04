Anheuser-Busch InBev proposera le versement d'un dividende final de 0,50 euro par action pour l'année 2019 au lieu d'un euro par action initialement prévu, a annoncé mardi le géant brassicole, qui avait versé en novembre 2019 à ses actionnaires un dividende intérimaire de 0,80 euro par action.

Le dividende total pour l'exercice 2019 s'élèvera donc à 1,30 euro par action.

AB InBev a également décidé de reporter l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui devait se tenir le 29 avril 2020 au 3 juin 2020.

"Compte tenu de l'incertitude, de la volatilité et de l'impact continu de la pandémie de Covid-19, AB InBev a déterminé qu'il serait prudent et dans l'intérêt de la société de réduire le montant du dividende final relatif à l'année 2019", explique le groupe, qui assure que cette décision "est conforme à la discipline financière de la société, à ses engagements de réduction de l'endettement et aux autres mesures prises pour faire face à cet environnement."