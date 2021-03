La capacité sera augmentée et 55 personnes supplémentaires pourront être embauchées dans les brasseries, annonce la filiale britannique Budweiser Brewing Group UK&I.

L'investissement est destiné aux brasseries de Magor (sud du Pays de Galles) et de Samlesbury (Lancashire), qui emploient déjà plus d'un millier de personnes. L'extension permettra aux deux brasseries de brasser et d'emballer 3,6 millions d'hectolitres de bière supplémentaires par an.

Les marques britanniques du groupe brassicole Budweiser comprennent Stella Artois, Budweiser et Corona.