Les Louvanistes pourront investir le toit de la brasserie Stella Artois.

Sur le toit de la brasserie belge Stella Artois, on dénombre 2.117 panneaux solaires installés par le fournisseur d'énergie Luminus. Grâce à un projet de partage d'énergie solaire, les habitants de Louvain auront bientôt la possibilité de co-investir dans l'énergie verte pour un montant de 250 euros et bénéficier ainsi d'un rendement brut moyen de 3% sur 5 ans.

Les panneaux solaires installés sur le toit de la brasserie couvrent une surface de 3.800 m², et produiront 576.000 kWh d'énergie verte par an. Cela correspond à la consommation annuelle d'environ 150 familles ou à la production de près de 8 millions de bouteilles de bière de 25 cl par an. Selon le PDG de Luminus, ces installations solaires permettront d'éviter "pas moins de 139 tonnes de CO2 par an".

La ville de Louvain s'est également montrée enthousiaste à l'égard de ce nouveau projet. "Pour réaliser nos ambitions en matière de climat, nous devons produire dix fois plus d'électricité avec des panneaux solaires à Louvain d'ici 2030 qu'aujourd'hui. Nous sommes donc ravis qu'AB InBev, une icône à Louvain, prenne le train en marche et pose sur ses toits des panneaux solaires", déclare David Dessers, échevin de Louvain pour le climat et la durabilité.

Ce n'est pas une nouveauté pour AB Inbev qui avait déjà installé des panneaux solaires sur son site de Hoegaarden l'année dernière ainsi qu'à Jupille en 2016.