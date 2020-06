V.S. avec Belga

L’avocat met fin aux actions en justice contre Ageas et les ex-administrateurs de Fortis.

Ageas, successeur juridique de Fortis Holding, a trouvé un accord à l’amiable avec l’avocat Mischaël Modrikamen pour régler les procédures judiciaires entamées par ce dernier et ses clients contre Ageas, des anciens administrateurs de Fortis et certaines autres parties, liées aux événements de 2007 et 2008 qui ont vu le démantèlement du bancassureur belgo-néerlandais.

“Ageas a accepté de verser aux clients de Me Modrikamen qui ont exercé leur option de non-participation dans l’accord Fortis une compensation conformément à l’accord WCAM (loi néerlandaise concernant la réparation collective, NdlR) et à Me Modrikamen un montant pour couvrir les frais et les dommages liés aux procédures judiciaires”, explique Ageas dans un communiqué.

“Une nouvelle étape a été franchie”

De leur côté, Me Modrikamen et ses clients mettent fin à toutes les actions en justice contre Ageas et les anciens administrateurs de Fortis concernés.

“Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord à l’amiable avec Me Modrikamen qui, par ses actions en justice après la crise bancaire de 2007-2008, a joué un rôle crucial dans la relance d’Ageas en tant qu’assureur. Au fil des années, Ageas a toujours cherché à trouver une solution équitable pour les anciens actionnaires de Fortis tout en tenant compte des intérêts des parties prenantes actuelles du groupe. Avec cet accord, une nouvelle étape importante a été franchie pour mettre un terme aux héritages du passé”, se réjouit le CEO d’Ageas, Bart De Smet.

Les actions en référé intentées dans la foulée du démantèlement de Fortis, en septembre et octobre 2008, par les actionnaires représentés par Me Modrikamen, avaient en effet contraint l’État belge à revoir les accords conclus avec BNP Paribas. Le groupe français, qui devait initialement racheter 75 % de Fortis Banque et 100 % de Fortis Insurance Belgium, ne reprendra finalement pas les activités d’assurances qui reviendront dans le giron de Fortis holding, la maison-mère, qui deviendra, en avril 2010, Ageas. Les actifs néerlandais de Fortis, dont ABN Amro, avaient quant à eux été nationalisés par l’État néerlandais en octobre 2008.

“Une bouchée de pain”

Me Modrikamen et ses clients, quelque 150 actionnaires de l’ex-Fortis mettent donc fin à toutes les actions en justice contre Ageas et les anciens administrateurs de Fortis concernés. Mais les actions intentées à l’encontre de BNP Paribas sont, elles, toujours en cours, a précisé lundi l’avocat, qui représente au total 1 200 actionnaires de l’ex-Fortis.

Une plainte, au pénal, vise BNP Paribas pour “abus de faiblesse et escroquerie” tandis qu’au civil, l’avocat demande devant le tribunal pour l’entreprise le versement par le groupe français de dommages et intérêts à hauteur de 5,2 milliards d’euros. L’avocat a toujours estimé que Fortis Banque avait été acheté “pour une bouchée de pain” par BNP Paribas, dans la foulée du démantèlement de Fortis, au détriment notamment des actionnaires du bancassureur belgo-néerlandais.