La décision de prolonger pour cinq ans la suspension des taxes douanières punitives que l'UE et les Etats-Unis infligent dans le vieux conflit Airbus-Boeing crée "les conditions d'une concurrence équitable" entre les deux avionneurs, s'est réjoui Airbus. "Cet accord permet de créer les conditions d'une concurrence équitable, comme nous le préconisons depuis le début de ce conflit, et d'éviter des tarifs douaniers qui nuisent à tous et ne font qu'ajouter aux nombreux défis auxquels notre industrie est confrontée", a affirmé un porte-parole du constructeur européen dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Boeing soutiendra pleinement les efforts du gouvernement américain pour garantir le respect des principes de cet accord", a complété le constructeur américain dans un communiqué.

Washington et Bruxelles s'opposent depuis 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aides publiques illégales versées à leurs deux avionneurs.

Sous l'administration Trump, Washington avait été autorisé en octobre 2019 à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens importés chaque année, à hauteur de 25 % pour les vins et spiritueux et de 15 % pour les avions Airbus. Dans la foulée, l'OMC avait autorisé l'UE à imposer des droits de douane sur 4 milliards de dollars d'exportations américaines.

Washington et Bruxelles avaient décidé début mars d'une première suspension de quatre mois de ces taxes punitives, jusqu'au 11 juillet, le temps de trouver un accord plus pérenne. En se mettant d'accord sur une trève de cinq ans dans le conflit Airbus-Boeing, l'UE et les Etats-Unis vont pouvoir contrer des pratiques déloyales de la Chine dans l'aéronautique, a estimé mardi le président américain Joe Biden.

Coopération transatlantique

"Nous sommes convenus de travailler ensemble pour contester et contrer les pratiques non commerciales de la Chine dans ce secteur, qui donnent aux entreprises chinoises un avantage déloyal", a déclaré le président des Etats-Unis Joe Biden dans un communiqué, à l'issue du sommet UE/Etats-Unis à Bruxelles. "C'est un modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer pour relever d'autres défis posés par le modèle économique de la Chine", a-t-il ajouté.

"Cet accord est un signal important pour la coopération et la relance des relations transatlantiques", a salué le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier. "Nous avons besoin de moins, pas de plus de droits de douane car ces derniers nuisent aux deux côtés", a-t-il ajouté.

Soulagement pour les vins français

Les exportateurs de vins et spiritueux français se sont déclarés "soulagés". Les surtaxes de 25 % frappaient notamment les importations américaines de vins français (non effervescents) et les eaux-de vie de vin comme le cognac.

"Nous sommes soulagés car cela donne une visibilité aux entreprises", a déclaré à l'AFP Nicolas Ozanam, délégué général de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).

"De ce point de vue, nous sommes satisfaits par cette décision sur le court terme", a-t-il dit. "En même temps, on n'a pas réglé définitivement le dossier", a-t-il relevé. "Nous ne pouvons qu'appeler les autorités américaines et européennes à profiter de cet élan et de cette coopération retrouvée pour poursuivre les efforts et clore définitivement ce conflit", a-t-il dit.