C'est la fin d'une longue saga remplie de rebondissements. Après plus de quatre mois de négociations, le gouvernement belge et Lufthansa ont finalement trouvé un accord en ce jour de fête nationale pour sauver Brussels Airlines.L'accord est de principe entre les deux parties et doit encore être signé, nous confirment différentes sources.

Concrètement la maison-mère allemande de la compagnie belge va recevoir un prêt de 290 millions d'euros, comme elle en avait fait la demande le 17 mars dernier. Ce prêt doit être remboursé avant la mi-2026. De son côté, Lufthansa s'est engagée à mettre 170 millions d'euros sur la table. Une partie de cet argent (70 millions d'euros) sera utilisée pour financer la restructuration de la compagnie aérienne et une autre partie (100 millions d'euros) servira à recapitaliser Brussels Airlines. Durement touchée par la crise du Covid-19 et au bord de la faillite, Brussels Airlines vit des mois mouvementés. Son plan social va toucher un emploi sur quatre, (soit près de 1000 emplois sur 4000) , les remboursements de billets de voyageurs tardent et la reprise de ses vols n'est que très partielle. Cette aide publique est donc une véritable bouffée d'air pour la compagnie belge et lui permet d'éviter la faillite.