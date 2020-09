Le président Donald Trump a évoqué mardi un accord "très proche" entre le groupe de logiciels informatiques Oracle et l'application de vidéos légères TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance et est menacée d'interdiction sur le sol américain.

"Nous allons prendre une décision très prochainement", a affirmé depuis la Maison Blanche le président américain, qui a également fait part de son respect pour le patron d'Oracle, Larry Ellison, un de ses proches.

Cet accord pourrait permettre à l'application TikTok, très prisée des adolescents, de rester active aux Etats-Unis, alors que Donald Trump l'accuse d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

Plus tôt dans la journée, la chaîne CNBC avait affirmé que l'accord visant à faire du groupe californien Oracle "le partenaire technologique de confiance" de TikTok devrait être validé mardi après-midi.

Contactés par l'AFP, Oracle et TikTok n'ont pas répondu dans l'immédiat. Le département américain du Trésor, également sollicité, n'a pas non plus réagi.

Le partenariat, une fois signé, devra être validé par le comité Cfius, qui passe en revue les investissements étrangers aux Etats-Unis.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin avait affirmé lundi avoir reçu pendant le week-end une proposition prévoyant un partenariat entre TikTok et Oracle sans préciser sous quelle forme cet accord pourrait se faire.

TikTok et Oracle ont tous deux confirmé l'existence d'un tel projet, sans détailler son contenu.

Selon plusieurs médias américains, une vente de TikTok n'est pas à l'ordre du jour.

Le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier, affirme pour sa part que les Etats-Unis vont accueillir le nouveau siège des opérations globales de TikTok et qu'Oracle va devenir actionnaire minoritaire de la plateforme.

ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, resterait actionnaire majoritaire du réseau social.

TikTok est dans le viseur du président américain, qui accuse la populaire application d'espionner au profit de la Chine et menace de l'interdire sur le sol américain.

Via un décret début août, M. Trump a exigé la vente des opérations américaines de TikTok d'ici le 20 septembre sous peine d'interdiction.

La plateforme, qui rejette les accusations selon lesquelles elle serait un agent de Pékin, a porté plainte contre le gouvernement américain.